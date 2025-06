Lohjan kaupungin tiedotuslehti on ilmestynyt

Lohjan kaupungin ensimmäinen tiedotuslehti on ilmestynyt keskiviikkona 11.6. Lehti jaetaan maksutta kaikkiin kotitalouksiin sekä osaan vapaa-ajan asuntoja. Lisäksi lehteä on saatavilla kaupungin kirjastoissa ja kaupungintalo Monkolassa. Lehti on saatavilla myös digitaalisessa muodossa.