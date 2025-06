Aluehallitus päätti vuoden 2026 talousarvion suunnittelukehyksistä

Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarviosta päättämisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee pohjautua hyvinvointialueen strategiaan. Valmistelussa huomioidaan myös muutokset lainsäädännössä, tehtävissä ja toimintaympäristössä, kuten asukkaiden palvelutarpeissa.

Aluehallitus hyväksyi talousarviovalmistelun periaatteet

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Ensimmäisten toimintavuosien aikana syntyneet alijäämät tulee siten kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Pohteen taloussuunnitteluohje on laadittu tältä pohjalta.

Aluehallitus hyväksyi taloussuunnitteluohjeen, jonka periaatteiden mukaisesti vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma valmistellaan. Lisäksi aluehallitus hyväksyi talousarvion suunnittelukehykset vuodelle 2026. Aluehallitus voi tarkentaa taloussuunnittelun ohjetta ja kehyksiä, kun talousarviovalmistelu etenee ja kansallinen rahoitus tarkentuu.

– Talousarvio on laadittava lainmukaiseksi, vaikka tavoite onkin haastava. Tilannetta tarkastellaan talousarviovalmistelun edetessä. Myös valtiovallan suuntaan ollaan yhteydessä, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Suunnittelukehys vuoden 2026 talousarviolle on tiukka

Hyvinvointialueen rahoitus perustuu yleiskatteiseen, laskennalliseen valtion rahoitukseen, osin asiakas- ja käyttömaksuihin sekä esimerkiksi hankerahoitukseen.

Valtiovarainministeriön tämänhetkisen arvion mukaisesti Pohteen rahoitus vuodelle 2026 on 2054,5 miljoonaa euroa. Rahoitus tarkentuu kuluvan vuoden aikana.

Vuosi 2026 on Pohteelle taloudellisesti haastava. Toimintakate ei voi kasvaa vuoden 2025 tasosta, jotta lakisääteinen velvoite alijäämien kattamisesta toteutuu. Tämä tarkoittaa, että toimintamenot eivät voi kasvaa, ja esimerkiksi henkilöstökulujen ja ostopalvelujen hintojen korotukset tulee sopeuttaa muusta toiminnasta.

Jo päätetyt tuottavuus- ja taloudellisohjelman toimenpiteet on toteutettava täysimääräisesti ja ripeästi. Lisäksi on arvioitava, tarvitaanko uusia talouden tasapainotustoimenpiteitä.

Taloussuunnitelmassa tunnistetaan, että alijäämien kattaminen määräajassa aiheuttaa riskejä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten palvelujen järjestämiseen.

– Alijäämien kattamisajan pidentämisellä voitaisiin ratkaista systeeminen ongelma, johon oikeuskanslerikin on viitannut lausunnossaan. Nykylain mukainen alijäämien kattamisvelvoite ei ota huomioon hyvinvointialueiden poikkeuksellista aloitusta: kustannuksia siirtyi enemmän kuin rahoitusta, eikä laki huomioi esimerkiksi Ukrainan sodan aiheuttamaa inflaatiopiikkiä, korkotason nousua, korkeaa kansallista palkkaratkaisua eikä ostopalvelujen hintojen ja vuokrakulujen merkittävää nousua. Pohteella on tehty toiminnan alkuvuosina runsaasti toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Merkittäviä lisäsäästöjä ei Pohteen palvelujärjestelmästä ole mahdollista löytää, huomauttaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Huhtikuun 2025 kuukausikatsaus

Valtuustoaloitteet 5–6/2025

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.6.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.