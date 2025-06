Kodin remontit ja lomamatkat nostavat lainakysyntää kesäkuussa

Lomamatkoihin haetaan tyypillisesti noin 4 000 euroa lainaa, joka maksetaan takaisin 1–3 vuoden kuluessa. Remonttikohteisiin haettavat summat ovat suurempia, keskimäärin 7 000–15 000 euroa, ja maksuaika ulottuu usein jopa 10 vuoteen, mutta edes 35000 laina 15-vuoden maksuajalla ei ole mitenkään tavaton.

Vuosien 2024-2025 aikana, moni lainanhakija on liittänyt mukaan myös yhteishakijan, saadakseen edullisemmat ehdot.

Riskinä kiire ja puutteellinen vertailu

Kaikki lainapäätökset eivät kuitenkaan perustu suunnitelmallisuuteen. Lainaa saatetaan hakea kiireessä, jopa matkalla, ilman että ehtoja tarkistetaan huolellisesti. Tällöin on vaarana hyväksyä ensimmäinen tarjous – vaikka se ei olisi edullisin. Pitkä maksuaika ja piilokulut voivat nostaa todellisen vuosikoron moninkertaiseksi.

Suomen Pankin tilastojen mukaan kulutusluottojen korot vaihtelevat edelleen merkittävästi luotonantajasta riippuen. Vaikka korkotaso on laskenut vuoden 2024 aikana, pienissäkin lainoissa kokonaiskulut voivat nousta korkeiksi ilman kilpailutusta. Kuluttajaliitto on painottanut, että erityisesti pitkät maksusopimukset voivat muodostua ongelmallisiksi, jos kulurakenne on epäselvä.

Vertailemalla parempiin ehtoihin

Lainavertailija kannustaakin kuluttajia tekemään rahoituspäätökset harkitusti. Vaikka lomakausi onkin kiireistä aikaa, on huolellinen vertailu on entistäkin tärkeämpää. Lisäksi kiire on huono tekosyy, sillä jo yhden hakemuksen avulla voi saada jopa kymmeniä lainatarjouksia, joiden avulla on mahdollista säästää tuhansia euroja jo muutamassa minuutissa.

Hyvin kilpailutettu laina on osa suunnitelmallista taloudenhallintaa. Kun lainaehdot ovat selkeät, maksuaika realistinen ja kustannukset hallittavissa, laina voi tukea arkea ilman turhaa kuormitusta.