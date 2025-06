Kelan gradupalkinto Annakaisa Ritalalle toimeentulotuen ennusteiden tarkkuuden kehittämisestä

Kela on myöntänyt vuoden 2024 gradupalkinnon FM Annakaisa Ritalalle pro gradu -tutkielmasta A Bayesian two-part model for improving social assistance estimation of the SISU microsimulation model. Tutkielmassa Ritala kehitti tilastollisen mallin, jonka avulla voidaan parantaa SISU-mikrosimulointimallin kykyä ennustaa perustoimeentulotuen käyttöä.

SISU-malli on keskeinen väline, jota eri tahot käyttävät arvioidessaan sosiaaliturvalainsäädännön muutosten vaikutuksia etuuksiin, julkisiin menoihin ja tulonjakoon. SISU-mallia käyttävät muun muassa Kela ja Tilastokeskus.

Bayes-malli huomioi epävarmuuden tuen hakemisessa

SISU-mikrosimulointimallin tarkkuudessa on vielä kehitettävää perustoimeentulotuen osalta. Ritalan kehittämä malli ennustaa tuen saamisen todennäköisyyden ja saadun tuen määrän Bayes-tilastotieteen menetelmien avulla.

Uusi malli täydentää SISU-mallia huomioimalla aineiston puutteisiin ja hakemiskäyttäytymiseen liittyvää epävarmuutta. SISU-mallilla tehdyissä vaikutusarvioinneissa oletetaan usein, että jokainen toimeentulotukeen oikeutettu kotitalous myös hakee etuutta, vaikka käytännössä kotitaloudet eivät aina käyttäydy näin. Lisäksi kaikkia tietoja potentiaalisten asiakkaiden tuloista tai varallisuudesta ole saatavilla.

– Väestötason rekisteriaineistot mahdollistivat sen, että mallin avulla voitiin arvioida toimeentulotuen saantiin liittyvää epävarmuutta. Tutkielma havainnollistaa, miten tilastotieteen avulla voidaan mallintaa sosiaalietuuksiin liittyviä käytännön ilmiöitä, sanoo Annakaisa Ritala.

Uusia mahdollisuuksia myös toimeentulotuen alikäytön tutkimukseen

Ritalan tutkielma on poikkeuksellisen ansiokas, ja se on saanut erinomaisen arvosanan. Kelan gradupalkinnon ehdokkaita arvioinut raati katsoi myös, että tutkielman aihe on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtainen ja sen tulokset voivat auttaa parantamaan sosiaaliturvalainsäädännön vaikutusarviointia.

– Perustoimeentulotuen ennustaminen SISU-mikrosimulointimallilla on tunnetusti epätarkkaa, joten on hienoa, että palkitussa gradussa tartutaan tähän haasteeseen, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Tutkielman antina ei ole vain mallin parempi tarkkuus, vaan se myös avaa uusia mahdollisuuksia sosiaaliturvan tutkimukselle.

– Perustoimeentulotuen simuloinnin kehittäminen voi myös auttaa esimerkiksi tuen alikäytön tutkimisessa, Jauhiainen toteaa.

Kelan gradupalkinto

Kela myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon tieteellisesti ansiokkaalle pro gradu- tai maisterintutkielmalle, jonka aihe on sosiaaliturvan kannalta kiinnostava. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tutkimaan sosiaaliturvaa ja sen kehittämistä.

Kelan gradupalkinnon arvo on 2 000 euroa.