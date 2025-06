Destia parantaa rataa Lievestuoreen ja Hankasalmen välillä

Destia on voittanut Väylävirastolta vaativan radan päällysrakenneurakan Lievestuoreen ja Hankasalmen välillä. 8,8 miljoonan euron arvoinen urakka on osa laajempaa radan parantamishanketta Jyväskylän ja Pieksämäen välillä, missä rataosuus on elinkaarensa loppupuolella. Korjauksilla varmistetaan radan käytettävyys ja radalla kulkevan tavara- ja henkilöjunaliikenteen toimivuus ja turvallisuus tuleviksi vuosikymmeniksi.