Kirami FinVision® -sauna Zero tarjoaa ulkosaunojille poikkeuksellisen energiapihit löylyt myös sähköverkon ulkopuolella – Sauna esillä myös Osakan maailmannäyttelyssä

Uudelleennimetty Kirami FinVision® -sauna Zero jatkaa ulkosaunomisen perinteiden uudistamista parantamalla alan teknisiä ratkaisuja. Malliston ulkosaunat voi liittää sähköverkkoon, mutta saatavilla on myös aurinkopaneelit ja akun sisältävä versio, jonka avulla saunominen onnistuu sähköverkon ulottumattomissa.

Saunamallisto on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Nimimuutoksen taustalla on halu kiinnittää huomio ekologisempaan saunomiselämykseen.

– Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota markkinoille ensimmäisen teollisessa valmistuksessa olevan aurinkoenergiaa ja akustoa hyödyntävän vaihtoehdon saunomiseen. Muutimme saunojemme nimen rakennusmateriaaliin viittaavasta Tilestä matalaenergisyyttä korostavaksi Zeroksi. Saunamme lämpiävät tehokkaasti pienellä kiukaalla ja lämpöeristykseen on erityisesti panostettu, kuvailee Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen.

Parannuksia uraauurtavaan saunaan

Kirami FinVision® -sauna Zero on poikkeuksellisen energiatehokas sauna kolminkertaisten ikkunalasien ja kauttaaltaan paksun eristyksen ansiosta. Zero M- ja S-mallin matalaenergiasaunat lämpenevät tehokkaasti pienelläkin kiukaalla. Zero M:n kiuas on teholtaan 3,6 kW ja Zero S:n 2,3 kW. Normaalisti samankokoisen ulkosaunan lämmittäminen vaatisi 8–10 kW:n kiukaan.

Uuden nimen lisäksi mallistoon on tullut muitakin parannuksia. Aurinkopaneelien asentoa on muutettu pystymmäksi, jotta energian kerääminen on entistä tehokkaampaa. Niiden kanssa käytettävä akusto asennetaan jatkossa vasta saunan ollessa lopullisella sijoituspaikallaan. Työhön tarvitaan valtuutettu sähköasentaja, mutta off-grid-mallin aurinkopaneelit asiakas voi itse asentaa katolle.

– Saunan katon pieni mataloittaminen ja aurinkopaneelien asentaminen vasta paikan päällä helpottavat kuljetusta. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu useasta asiasta, joten myös tällaisilla kuljetusta helpottavilla muutoksilla on merkitystä. Kehitämme tuotettamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota kuluttajille paremman tuotteen ja tuoda uusimmat aurinkopaneeli-innovaatiot osaksi ulkosaunomista, Rantanen kertoo.

Myös värivaihtoehtoja on lisätty. Aiemman ruskeansävyisen Oak-värin rinnalle on tuotu ulkopuolelta mustankiiltävä ja sisäpuolelta korallinvalkoinen vaihtoehto. Sisä- ja ulkopinnoitteet ovat kestävää laattaa, kun taas saunan sisäkatto, lauteiden selkänojat, ovet ja ikkunan raamit ovat tuijaa.

– Halusimme tuoda valikoimiimme saunan, jonka tyyli on tuotu lähemmäs eurooppalaista designia ja jonka energiankulutus on niin kestävällä tasolla, että lyhyt saunahetki ei turhaan kuormita ympäristöä. Mallistomme todistaa, että saunakokemus voi olla hyvä ilman, että energiaa kuluu hukkaan. Löylyjä on kuvattu pehmeiksi, kuin perinteisessä suomalaisessa puusaunassa, Rantanen lupaa.

Kansainvälistä näkyvyyttä Osakan maailmannäyttelyssä

Kirami FinVision® -sauna Zero on ainoana suomalaisena ulkosaunana esillä Expo 2025 Osaka -maailmannäyttelyssä, joka järjestetään Japanissa 13.4.–13.10.2025. Sauna on paikalla viikon verran 9.–16.6. välisenä aikana.

Torstaina 12.6. näyttelyssä vietetään Suomi-päivää, jolloin esitellään näyttävästi suomalaista kulttuuria, musiikkia, muotia ja elämäntapaa. Paikalla on silloin myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Maanantaina 16.6. vietetään Nordic Energy -päivää, jolloin sauna on osa vihreän siirtymän innovaatioiden esittelyä.

Kirami FinVision® -sauna Zero:

Erittäin energiatehokas: eristetty rakenne, kolminkertaiset lämpölasit, pieni sähkönkulutus

Kiukaana Harvia Delta 3,6 kW (M-malli) tai 2,4 kW (S-malli)

Mallista riippuen voidaan kytkeä verkkovirtaan tai käyttää aurinkopaneeleilla ja akustolla (S-mallista saatavilla tällä hetkellä vain verkkovirtaan liitettävä versio)

Aurinkopaneeleilla ja täyteen ladatuilla akuilla käyttö jopa 4–5 tuntia

Bluetooth-yhteys ja ilmainen sovellus järjestelmän arvojen seurantaan

S-version mitat: leveys 1 520 mm ja syvyys 2 180 mm (mitat aurinkopaneeleilla varmistuvat myöhemmin)

M-version mitat: leveys 2 180 mm ja syvyys 2 180 mm (mitat aurinkopaneeleilla 2400 x 2180 mm)

Suositushinta Euroopan talousalueella / M-sauna: 48 900 € (alv. 0 %) (sis. aurinkosähköjärjestelmän)

Suositushinta Euroopan talousalueella / S-sauna: 44 900 € (alv. 0 %) (sis. aurinkosähköjärjestelmän)

Myynnissä kaikilla Kiramin valtuuttamilla jälleenmyyjillä

Kirami FinVision® -sauna M Zero

Kirami FinVision® -sauna S Zero

Lisätietoja:

Mika Rantanen, toimitusjohtaja, Kirami Oy

045 676 9954, mika.rantanen@kirami.fi