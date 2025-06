Hyvinvointialueen henkilökunnalle koulutusta lähisuhdeväkivallasta – tavoitteena parantaa varhaista puuttumista

Tähän mennessä koulutusta on järjestetty hyvinvointialueen eteläisen alueen henkilöstölle, ja siihen on osallistunut noin 50 henkilöä. Seuraava koulutustilaisuus on suunniteltu järjestettäväksi keskisellä alueella elokuussa. Pyrkimyksenä on tavoittaa mahdollisimman monta ammattiryhmää. Myös pohjoiselle alueelle on suunniteltu koulutus.

– Toivomme, että useampi asiakas- ja potilastyötä tekevä saa varmuutta väkivallan tunnistamiseen. Toivon, että kynnys tarjota apua ja tukea sitä tarvitsevalle madaltuu, kertoo Pohjanmaan hyvinvointialueen lähisuhdeväkivaltakoordinaattori Petra Raiskinmäki.



Hän huomauttaa, että lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus on monissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutuksissa usein vähäistä. Siksi täydentävät koulutuspanostukset työelämässä ovat erityisen tärkeitä, jotta ammattilaiset saavat tarvittavat taidot väkivallan uhrin kohtaamiseen.



– Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kohtaa työssään usein väkivaltaa kokeneita. Siitä huolimatta onnistumme tällä hetkellä tunnistamaan vain hyvin pienen osan lähisuhdeväkivallan uhreista.

Keskiössä monialainen yhteistyö

Raiskinmäki kertoo, että hän järjestää koulutuksia, joiden sisältö on vastaavanlainen, myös muille ammattiryhmille, kuten opettajille ja muulle kouluhenkilöstölle.

Hän korostaa, että eri tahojen yhteistyö on tärkeää, mitä tulee lähisuhdeväkivallan havaitsemiseen ja ehkäisyyn. Näitä tahoja ovat muun muassa kunnat, hoitohenkilöstö, seurakunnat, poliisi ja kolmannen sektorin toimijat.



Koulutuksessa käydään läpi väkivallan eri muotoja, väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä ja tapoja, joilla ammattilainen voi ottaa asian puheeksi asiakkaan kanssa. Osallistujille annetaan myös käytännön ohjeita siihen, miten toimia tilanteissa, joissa joku kertoo kohdanneensa väkivaltaa. Lisäksi kerrotaan, mistä voi pyytää tukea ja konsultaatiota tilanteen käsittelemiseksi. Varsinkin mahdollisuutta konsultaatioon nostetaan esille tärkeänä tukimuotona jatkossa tehtävää työtä ajatellen.

Keskiössä on erityisesti moniammatillinen yhteistyö. Pohjanmaalla on työryhmiä, joihin voidaan ottaa yhteyttä, kun epäillään väkivaltaa. Työryhmät voivat muun muassa auttaa tekemään rikosilmoituksen, ottamaan yhteyttä turvakotiin ja hakemaan lähestymiskieltoa.

Petra Raiskinmäki painottaa, että mitään näistä ei tehdä ilman asiakkaan suostumusta.

– Työryhmät antavat konkreettista apua tuomalla asiantuntemuksensa mukaan prosessiin. Tämä lisää turvallisuutta ja parantaa mahdollisuutta oikeanlaiseen apuun.

Suuri hintalappu sekä yhteiskunnalle että yksilölle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan noin 9 prosenttia Pohjanmaan hyvinvointialueella asuvista 20–64-vuotiaista on kokenut lähisuhdeväkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallan uhrit käyttävät terveydenhuollon palveluja huomattavasti muita enemmän. Valtioneuvoston tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että naisten kokema fyysinen parisuhdeväkivalta lisää terveydenhuollon kustannuksia 150 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Sen lisäksi, että lähisuhdeväkivalta maksaa uhrin terveyden, sillä on myös suuri yhteiskunnallinen hintalappu. Tekemällä ehkäisevää työtä voimme sekä tarjota apua ajoissa että vähentää hoitoon kohdistuvaa kuormitusta.