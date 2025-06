Vuokrattavana robottinavetta ja yli 100 hehtaaria peltoa Muhoksella

Robottinavetassa harjoitetaan lypsykarjatoimintaa, joka tulee olemaan myös jatkossa navetan käyttötarkoitus. Navettaan ollaan OSAOn toimesta hankkimassa uutta lypsyrobottia syksyn 2025 aikana.

Tarjouskilpailun perusteella OSAO valitsee yhden toimijan, jonka kanssa solmitaan maanvuokrasopimus kattaen navetan ja sitä ympäröivän yli 100 hehtaarin peltoalueen vuokrauksen. Lisäksi valittu toimija ostaa OSAOlta navettatoiminnan harjoittamiseen tarvittavan irtaimiston ja lypsykarjan. Ostettavan irtaimiston laajuudesta käydään neuvotteluita tarjouskilpailun aikana. Navetta jatkaa vuokrattunakin OSAOn oppimisympäristönä.

Haussa sitoutunut ja vastuullinen vuokralainen

Kun ammatillinen koulutus muuttui osaamisperusteiseksi, oppilaitosten omien oppimisympäristöjen tarve on muuttunut ja koulutusten toteutus on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille.

OSAO käynnisti navetan yhteistyökumppanin etsimisen vuosi sitten. ”Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitsemme maaseutuyrittäjiä myös jatkossa. Valtion rahoitusleikkausten vuoksi joudumme etsimään uusia ratkaisuja koulutuksen toteuttamiselle. Lisäksi strategiamme on tiivistää voimakkaasti yhteistyötä yritysten kanssa”, kertoo kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

OSAOn maatalousalan koulutus on keskittynyt Muhokselle, missä alalla on pitkät perinteet. Maaseutuyrittäjäksi opiskelevia on tällä hetkellä reilu 150 henkilöä.

OSAOn navetassa on reilu 100 nautaa, joista noin 60 on lypsylehmiä ja loput nuorta karjaa. Vuonna 2006 valmistuneessa navetassa on Delavalin lypsyrobotti, 3-paikkainen tandemlypsyasema, sekä koneellinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Tila tuottaa maitoa Valiolle, ja viime vuonna maidon keskituotos oli noin 10 000 kg. Matokorvessa on navetan lisäksi peltopinta-alaa 112 hehtaaria, sekä 2010-luvulla rakennetut kuivaamo, konehalli ja konekatos.

”Haemme navetalle sitoutunutta ja vastuullisesti toimivaa yhteistyökumppania, jolla on halu kehittää”, kuvailee yksikönjohtaja Ville Bräysy. Navettayhteistyö sopii hyvin esimerkiksi kasvuhaluiselle yrittäjälle, joka haluaa laajentaa toimintaa, mutta ei ole valmis investoimaan omaan robottinavettaan.

Vastaavia kumppanuuksia on jo toteutettu muissa alan oppilaitoksissa, ja niistä on saatu rohkaisevia kokemuksia. OSAO haluaa kuunnella yrittäjiä herkällä korvalla, ja tavoitteena on löytää sellainen yhteistyökuvio, joka on molemmille osapuolille kannattava.

OSAOn Muhoksen yksikköön keskittyy OSAOn eläimiin ja maatalouteen liittyvät koulutukset. Näiden rinnalla tarjonnassa on myös metsäalan ja ajoneuvoalan koulutukset sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opiskelijoita on tällä hetkellä noin 350 ja henkilökuntaa 43.