Helsingin Oulunkylään rakentuu uusia M2-Kotien vuokra-asuntoja

M2-Kodit on Y-Säätiön omistama voittoa tavoittelematon vuokranantaja, jonka tavoitteena on tarjota turvallisia ja viihtyisiä koteja kaikenlaisiin tarpeisiin. Uusin rakennuskohde nousee Helsingin Oulunkylään ja sen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2025. Kiinteistö Oy Helsingin Jokiniementie 42:n urakoinnista vastaa VRP Rakennuspalvelut Oy ja kohde valmistuu vuoden 2026 syksyllä.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa kohtuuhintaisen asumisen kehittämistä Oulunkylässä. Alueen erinomainen sijainti ja viihtyisä ympäristö tekevät siitä houkuttelevan asuinalueen, ja uusi kiinteistö rakentuu lähelle toista M2-Kotien kohdetta”, kertoo Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Jouni Isomöttönen.

Rauhallista ja vehreää asumista erinomaisilla yhteyksillä

Helsinkiin valmistuva vuokratalo tarjoaa monipuolisen valikoiman koteja, joiden koot vaihtelevat 31,5–88,5 neliömetrin välillä. Asukkaiden arkea tukevat laadukkaat yhteistilat: ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pesula, kuivaushuone, irtainvarasto sekä saunaosasto. Lisäksi kuudennessa kerroksessa on lisää asukkaiden käyttöön tarkoitettuja irtainvarastoja.

Oulunkylä on tunnettu vehreistä puistoistaan, pikkukaupungin tunnelmasta ja erinomaisista liikenneyhteyksistään. Alue tarjoaa rauhallista asumista aivan kantakaupungin tuntumassa, sillä keskustaan pääsee junalla vain vartissa, ja Raide-Jokeri tuo sujuvat poikittaisyhteydet koko pääkaupunkiseudulle. Läheltä löytyvät myös monipuoliset palvelut, ulkoilumaastot ja harrastusmahdollisuudet.

Kestävä rakentaminen ja arjen turvallisuus edellä

“Yhteistyö Y-Säätiön kanssa on sujunut mutkattomasti. Rakennushanke on hyvin suunniteltu ja toteutamme sen modernia rakentamista ja energiatehokkuutta painottaen. On hienoa olla mukana luomassa kestäviä koteja”, sanoo VRP Rakennuspalvelut Oy:n operatiivinen johtaja Petri Kotkansalo.

Kohde edustaa energiatehokasta ja kestävää rakentamista, jotka ovat olleet keskeisiä lähtökohtia koko hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiinteistöstä tulee A-energialuokan mukainen, ja se liitetään valmistuttuaan ympäristöystävälliseen kaukolämpöverkkoon. Koneellinen huoneistokohtainen ilmanvaihto takaa raikkaan sisäilman, ja etäluettavat vesimittarit mahdollistavat vedenkulutuksen tarkan seurannan. Turvallisuutta lisäävät sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet.

Autoilevien asukkaiden käytössä on viereinen pysäköintihalli, josta löytyy 19 autopaikkaa sekä sähköautojen latauspisteet. Kiinteistö tarjoaa modernit puitteet kestävään, turvalliseen ja sujuvaan arkeen Oulunkylän kehittyvässä kaupunginosassa.

Kiinnostuitko?

Seuraa tarkempia päivityksiä Helsingin Jokiniementie 42:n rakentamisen edistymisestä ja asukasvalinnoista m2kodit.fi -verkkosivulta ja ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut alueen uusista ja viihtyisistä vuokra-asunnoista.