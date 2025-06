ERA Group aloittaa uuden luvun Horizon Capitalin sijoituksen myötä

Tämä on merkittävä virstanpylväs ERA Groupin matkalla. Fred Marfleetin vuonna 1992 perustama ERA on kasvanut globaaliksi kustannusoptimoinnin, toimitusketjukonsultoinnin ja liiketoimintatiedon johtavaksi toimijaksi, jota tukee yli 1 000 konsultin kansainvälinen verkosto yli 60 maassa.

Tämä sijoitus mahdollistaa seuraavan kasvuvaiheemme vauhdittamisen toimitusjohtaja Mark Taylorin johdolla. Keskitymme innovaatioiden skaalaamiseen, digitaalisten alustojemme kehittämiseen ja huippuosaajien houkuttelemiseen, jolloin pystymme entistä paremmin tukemaan asiantuntijoitamme ja asiakkaitamme edistyksellisellä näkemyksellä ja mitattavilla tuloksilla. Horizonin tuella ERA Group tulee aktiivisesti tavoittelemaan kohdennettuja yritysostoja ja laajentumaan uusille markkinoille, mikä avaa uusia kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisessa verkostossamme.

Olemme myös erittäin iloisia voidessamme toivottaa tervetulleeksi Matthew Eatoughin, Proximan perustajan ja arvostetun hankinta- ja toimitusketjustrategian asiantuntijan, uudeksi hallituksen puheenjohtajaksemme. Matthew tuo mukanaan ainutlaatuista toimialatietämystä ja tulee olemaan keskeisessä roolissa ERA:n strategisen suunnan muotoilussa.

”Yli 30 vuoden liiketoiminnan jälkeen tämä on merkittävä mahdollisuus kasvattaa sitä, mikä tekee ERA Groupista niin erityisen,” sanoo Mark Taylor, toimitusjohtaja. ”Horizonin asiantuntemuksen ja sijoituksen myötä pystymme laajentamaan globaalia vaikutustamme, kehittämään teknologia-alustojamme ja tarjoamaan verkostollemme työkalut ja näkemykset, joilla voidaan edelleen toteuttaa arvoa näkemyksen kautta (Value through Insight™).”

Suomessa ERA Group on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla kustannusten hallinnan johtavana asiantuntijaorganisaationa. ERA:n asiakkaina Suomessa on ollut vuodesta 2008 lähtien satoja asiakkuuksia yksityisellä ja julkisella sektorilla, joille on löydetty kustannussäästöjä tuhansissa projekteissa esimerkiksi kuljetusten, telepalveluiden, toimitilakustannusten sekä tuotannon tarvikkeiden kategorioissa. ”Tämä on erinomainen uutinen myös ERA Groupin Suomen toimintojen kehittämisen kannalta”, toteaa Suomen maajohtaja Pekka Perttunen. ”Saamme toiminnallemme entistä paremman kansainvälisen tuen ja ulottuvuudet, jolloin voimme vastata kattavasti suomalaisten yritysten kustannustehokkuutta ja -rakennetta koskeviin haasteisiin”.