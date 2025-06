Ollikainen: Kulttuurin tulee olla kaikkien saavutettavissa – molemmilla kansalliskielillä

– Kulttuuri on perusoikeus. Kaikilla, kielestä, taustasta, iästä tai asuinpaikasta riippumatta, tulee olla mahdollisuus päästä osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Siksi on olennaista varmistaa, että ruotsinkielinen kulttuuritarjonta toteutuu koko maassa. Ammattitoimijoiden lisäksi myös kolmannella sektorilla on tässä erittäin tärkeä rooli, sanoo Ollikainen.

Ollikainen iloitsee siitä, että selonteossa huomioidaan kulttuurin merkitys lasten ja nuorten elämässä. Hän nostaa esiin SKAPA-hankkeen, joka toimii muun muassa Pohjanmaan kunnissa, hyvänä esimerkkinä siitä, miten lasten kulttuuriosallistumista ja luovuutta voidaan edistää.

– Meidän on panostettava tulevaisuuteen varmistamalla, että myös lapsilla on pääsy taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurin kautta lapsista kasvaa empaattisia, sivistyneitä ja aktiivisia kansalaisia, hän toteaa.

Ollikaisen mukaan kulttuurilla on laajempi merkitys kuin vain taiteellinen arvo , se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä erityisesti epävarmoina aikoina.

– Kulttuuri, kieli ja identiteetti kulkevat käsi kädessä ja muodostavat yhdessä kansallista yhteenkuuluvuutta tukevan perustan. Taide ja kulttuuri rakentavat samalla myös siltoja maiden välillä. Luovat alat ovat nopeimmin kasvava toimiala kansainvälisesti, ja Suomella on valtava kasvu- ja vientipotentiaali tässä, sanoo Ollikainen.

Lopuksi Ollikainen korostaa kulttuuripolitiikan vastuuta.

– Päätöksentekijöinä meidän tehtävämme on luoda pitkäjänteiset edellytykset elävälle ja saavutettavalle kulttuurielämälle. Tämä onnistuu kuuntelemalla kenttää, kehittämällä rahoitusta ja varmistamalla, että kaikki äänet kuuluvat kansallisessa kulttuurikentässä.