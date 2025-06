LUMO-ohjelma osoittaa Pirkanmaan merkittävimmät luonnon monimuotoisuuskeskittymät

Pirkanmaan LUMO-ohjelma on maakunnallinen luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelma, joita ELY-keskukset voivat laatia luonnonsuojelulain mukaisesti alueilleen. Ohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen maakunnassa ja kehityssuunnan kääntäminen positiiviseksi. Pirkanmaalla LUMO-ohjelman päivityksestä vastaavat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Ohjelmatyötä tehdään yhdessä maakunnan sidosryhmien kanssa seuraavien kolmen vuoden aikana.

LUMO-ohjelman päivitys tuo valmistuessaan esille, minkälaisia toimia ja missä niitä Pirkanmaalla olisi vaikuttavinta tehdä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Vuonna 2027 valmistuva LUMO-ohjelma tulee kattamaan laajan kirjon toimenpiteitä mm. viestinnällisistä toimista aina konkreettisiin luonnonhoitotoimiin.

Maakunnalliset monimuotoisuuskeskittymät ja ohjelmatyö

LUMO-ohjelman valmistelu etenee vaiheittain ja ensimmäisenä on tunnistettu olemassa olevan luontotiedon perusteella maakunnan arvokkaimpia luonnon monimuotoisuuskeskittymiä. Maakunnalliset monimuotoisuuskeskittymät ovat alueita, joilla maakunnalle tyypillisten luontotyyppien ja lajien monimuotoisuus on erityisen korkea. Työtä jatketaan mm. määrittelemällä keskittymille luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä ja tunnistamalla keskittymien välisiä monimuotoisuusverkostoja.

“LUMO-ohjelman on tarkoitus olla maakunnan yhteinen työkalu, joka tarjoaa tietoa ja konkreettisia toimenpidemahdollisuuksia luonnon monimuotoisuustyöhön Pirkanmaalla. Kannustamme kaikkia osallistumaan kanssamme LUMO-työhön”, biodiversiteettikoordinaattori Tuulia Lahtinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Luontokadon pysäyttäminen lajien ja niiden elinympäristöjen tilaa parantamalla edellyttää käytettävissä olevan rahoituksen kohdentamista, priorisointia sekä turvaamista. Lisäksi tarvitaan uusien rahoituskanavien kehittämistä ja hyödyntämistä.

Työ jatkuu Pirkanmaan LUMO-ohjelmassa

Monimuotoisuuskeskittymien tunnistaminen on ensimmäinen askel Pirkanmaan LUMO-ohjelman päivitystyössä. Entistä avoimempi ja tarkempi luontotieto kasvattaa ymmärrystä maakunnan arvokkaasta luonnosta sekä luonnon tilaa parantavien ja heikentävien toimien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Seuraavien vuosien aikana tullaan laajassa yhteistyössä tunnistamaan toimia, joiden avulla luontokatoa pyritään torjumaan.

”Samanaikaisesti edistämme suojelu- ja hoitotoimien toteutusta METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta”, toteaa yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Priodiversity LIFE -hanke on yksi toimenpiteiden toteuttajista

Priodiversity LIFE -hankkeessa tullaan toteuttamaan luonnonhoidon ja ennallistamisen toimia monimuotoisuuskeskittymillä ja niitä yhdistävillä alueilla. Toimet ovat maanomistajille vapaaehtoisia ja ne suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Toimilla edistetään elinympäristöjen luontoarvojen palautumista, parannetaan arvokkaan lajiston elinolosuhteita ja lisätään luontotyypeille ominaisten rakennepiirteiden määrää.

Maanomistajille vapaaehtoista

Monimuotoisuuskeskittymien maanomistus on Pirkanmaalla vaihtelevaa, ja erityisen tärkeää on saada innostettua kaikkia mukaan luonnon monimuotoisuustyöhön.

”Metsänomistajissa on paljon kiinnostusta monimuotoisuuden edistämiseen ja luonnonhoitohankkeisiin. Vapaaehtoisuus on kuitenkin erittäin tärkeää ja sen merkitystä olemme korostaneet myös valmistelussa”, kertoo MTK metsänomistajat-linjan kenttäpäällikkö Mikko Kriikku.

”Metsänomistajilla on monia eri tavoitteita metsillensä. Taloudellisten arvojen rinnalla monet metsänomistajat toivovat monien muidenkin tavoitteiden toteutumista. Yksi keskeisistä tavoitteista on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Priodiversity LIFE -hanke on kuin tehty metsänomistajille, jotka arvostavat metsiensä luontoarvoja ja toivovat niiden säilyvän tai jopa paranevan”, sanoo luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Priodiversity LIFE -hanke tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voimme pysäyttää luontokadon. Hanke kokoaa yhteen laajan ja monipuolisen joukon sitoutuneita toimijoita, joilla on yhdessä mahdollisuus löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot luontokadon pysäyttämiseen Suomessa. Priodiversity LIFE -hanke luo edellytyksiä tehdä luontokadon torjunnasta uutta osaamista suomalaisille yrityksille sekä luoda Suomesta kansainvälisen tason osaaja. Priodiversity LIFE -hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Hanke on saanut osarahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.