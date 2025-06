SDP:n Jani Kokko: Miten puolustusmenojen välttämätön nosto rahoitetaan?

Puolustusmenojen nostaminen NATOn vaatimaan 5 prosenttiin bruttokansantuotteesta on Suomelle välttämättömyys. Määrärahojen nostaminen on niin tärkeää, että on syytä pohtia, miten se rahoitetaan.

– On absurdi ajatus, että puolustusmenojen nosto saataisiin katettua pelkästään talouskasvulla. Tärkeää olisikin keskustella leikkauksien ja velan suhteesta tarkastellen talouden kokonaisuutta. Puolustusmenojen nosto ei saa johtaa esimerkiksi sellaisiin säästöihin, jotka heikentävät sisäistä turvallisuutta, SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko alleviivaa.