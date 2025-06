Sivistysvaliokunnan demarit: Kulttuuripoliittinen selonteko hyvä lähtökohta suomalaisen kulttuurin kehittämiseksi

- Kuitenkin on todettava, että Orpon hallituksen leikkaukset taiteeseen ja kulttuuriin ovat täysin ristiriidassa selonteon tavoitteiden kanssa. Kulttuurista halutaan jokaisen oikeus, mutta kulttuuri voi kuulua kaikille vain, jos sen edellytykset mahdollistetaan verovaroin. Valiokunnan mietinnössäkin painotetaan julkisen rahoituksen vahvistamista ja ennakoitavuutta. SDP:n tavoitteena on nostaa kulttuurin rahoitusosuus yhteen prosenttiin valtion budjetista. SDP:n vaihtoehtobudjetissa kulttuurin rahoitus on turvattu, Haatainen muistuttaa.

Kulttuurileikkaukset heikentävät väistämättä kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Valiokunnan näkemyksen mukaan näistä tulee kuitenkin huolehtia tunnistamalla kulttuurin ja taiteen alakohtaiset erityispiirteet ja varmistamalla, että kulttuuri kuuluu kaikille ihmisille taustasta riippumatta. Kulttuurin tekeminen, harrastaminen ja siitä nauttiminen tulee olla mahdollista kaikille.

-SDP:n kulttuuripolitiikan lähtökohta on, että kulttuuri kuuluu kaikille, sillä kulttuuri on osa kansallista identiteettiä ja sivistystä, jolla luodaan perusta koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Haluan erityisesti korostaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kulttuuritoimintaan, sillä kulttuurin ja taiteen kaveriksi kasvetaan jo lapsena, Eloranta painottaa.

Kulttuuri- ja luovien alojen työntekijät ovat usein epätyypillisissä työsuhteissa ja heidän ansionsa muodostuvat useista eri lähteistä, kuten esimerkiksi apurahoista. Tällaisissa työsuhteissa eri tukimuodot ja sosiaaliturva kaipaavat pikaista kehittämistä ja uudistamista.

- SDP:n ratkaisu epäsäännöllistä työtä tekeville on yleisturva, mikä purkaa byrokratiaa ja lopettaa luukulta toiselle pompottamisen. SDP:n malli mahdollistaa pienten ja epäsäännöllisten tulojen ansaitsemisen siten, että oikeus yleisturvaan on aina ennakoitavissa. On tärkeätä, että taiteen ja kulttuurin tekijöiden sosiaaliturvaa uudistetaan, Razmyar toteaa.

Tekijänoikeudet ovat keskeinen osa kulttuuri- ja luovien alojen työntekijöiden toimeentuloa. Teknologian kehitys ja tekoälyn nopeasti laajentunut käyttö aiheuttaa suuria haasteita alan sääntelyyn. Kuitenkin ilman vahvaa tekijänoikeutta ja sopimusvapautta ei ole olemassa kukoistavaa alusta- ja tekijänoikeustaloutta.

- On välttämätöntä luoda EU-tasolla riittävä säädöspohja, jotta uudet teknologiset ratkaisut ja tekoälyn käyttö ei romahduta taiteilijoiden ja luovien alojen työntekijöiden toimeentulomahdollisuuksia, Hiltunen linjaa.