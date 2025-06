Nordic Bites Group valitsi Yonottoman digitaaliseksi kumppanikseen

Yonoton, johtava ravintola-alan monikanavaisten myynti- ja tilausalustojen SaaS-toimittaja, on ylpeä uudesta strategisesta yhteistyöstä Nordic Bites Groupin kanssa. Nordic Bites Group on valinnut Yonottoman viralliseksi digitaaliseksi kumppanikseen. Yonottoman kattavaa digitaalista alustaa pilotoidaan aluksi Nordic Bites Groupin ravintoloissa Tanskassa, jonka jälkeen palvelut otetaan käyttöön muissa Pohjoismaissa.

Yhteistyö on merkittävä askel Nordic Bites Groupin digitalisaatiossa. Nordic Bites Group tavoittelee asiakaskokemuksen parantamista ja operatiivisen tehokkuuden kasvattamista eri myyntikanavissa Yonottoman teknologisen alustan avulla – mukaan lukien mobiilisovellukset, itsepalvelukioskit, kassaratkaisut ja keittiön tilausten digitaalinen hallinta.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Nordic Bites Groupin kanssa. Kyseessä on dynaaminen ja nopeasti kasvava toimija Pohjoismaiden ravintolakentällä," sanoo Yonottoman toimitusjohtaja Teemu Karenius. "Tavoitteenamme on tarjota nykyaikaisia digitaalisia palveluita, jotka tukevat ravintola-alan toimijoita myynnin kasvattamisessa, tehokkuuden parantamisessa ja asiakas-lojaliteetin vahvistamisessa. Yhdessä luomme sujuvan, digitaalisesti vahvistetun asiakaskokemuksen Nordic Bites Groupin asiakkaille."

Nordic Bites Group ottaa käyttöön Yonottoman monikanavaiset tilaamisen ratkaisut ravintoloihinsa eri puolilla Pohjoismaita, mikä mahdollistaa muun muassa ravintoloiden tuotelistojen, kampanjoiden ja asiakasdatan keskitetyn hallinnan. Näin mahdollistetaan yhtenäinen ja personoitu asiakaskokemus kaikissa tilanteissa – tilaus paikan päällä ravintolan kassalla, itsepalvelukioskissa, verkossa tai mobiilisti.

"Näemme Yonottoman enemmän kuin teknologiatoimittajana – kyseessä on meille strateginen kumppani, joka ymmärtää visiomme ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet", kertoo Nordic Bites Groupin toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki. "Yonottoman alusta tarjoaa meille juuri sen joustavuuden ja skaalautuvuuden, jota tarvitsemme kasvuun ja jatkuvaan innovointiin."

Yonottoman palvelualustan käyttöönotto alkaa valituissa Pohjoismaissa kuluvana kesällä. Käyttöönotto kaikissa Nordic Bites Groupin toimipisteissä on suunniteltu tapahtuvaksi vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Tietoa Nordic Bites Groupista

Nordic Bites Group Oy on Subwayn® master franchise -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Master franchising -sopimuksen perusteella Nordic Bites Groupilla on yksinoikeus hallinnoida lähes 400 nykyistä Subway®-ravintolaa Pohjoismaissa. Nordic Bites Groupin tytäryhtiöt Subcom Oy ja Subcom Sweden AB omistavat ja operoivat yli 80 Subway®-ravintolaa Suomessa ja Ruotsissa. Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners on ollut vuodesta 2023 Nordic Bites Groupin kasvua tukeva merkittävä vähemmistöosakas. Lue lisää: https://www.sttinfo.fi/tiedote/71172197/subway-laajentaa-lasnaoloaan-pohjoismaissa-nordic-bites-group-oyn-kanssa?publisherId=69820410&lang=fi

Tietoa Yonottomasta

Yonoton on suomalainen teknologia-alan SaaS-yritys, joka tarjoaa vahvan monikanavaisen alustan ravintola-alalle. Pilvipohjaisen taustajärjestelmän avulla Yonoton mahdollistaa digitaalisen tilaamisen, maksamisen, asiakaslojaliteetin ja markkinoinnin hallinnan kaikissa asiakasrajapinnoissa.