SDP:n Kymäläinen: Eutanasian laillistamisessa tulee viimein edetä

– Eutanasian laillistamista on käsitelty eduskunnassa useita kertoja, ja kausi toisensa jälkeen asiaa siirretään eteenpäin. Aiheesta on tehty lukuisia eri selvityksiä. Kansan mielipide on yhä kasvavissa määrin laillistamisen puolesta, mutta jostain syystä poliittinen tahtotila ja uskallus tuntuu puuttuvan. SDP:llä on voimassa oleva puoluekokouskanta, jonka mukaan eutanasia tulee laillistaa. Valmistelu tulee tehdä huolella ja kuolinavun tarjoaminen tulisi lainsäädännöllisesti rajata tapauksiin, joissa asianmukaista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tosiasiallisesti ollut tarjolla kyseiselle potilaalle, Kymäläinen kertoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli tänään asiantuntijoita eutanasian laillistamista koskevasta kansalaisaloitteesta. Kuulemisesta lähetettiin suora julkinen verkkolähetys. Kyseiseen kuulemiseen valiokuntaan saadut asiantuntijalausunnot ovat julkisia.

Kymäläisen mielestä viimeistään ensi vaalikauden hallitusohjelmaan on saatava kirjaus eutanasian laillistamisesta, mikäli asia ei tällä kaudella etene.

– Suomessa kyettiin aikanaan säätämään aborttilaki. Meillä pitäisi olla kykyä yhtä lailla tehdä päätös myös eutanasian sallimisesta. Kyse on ihmisen oman tahdon kunnioittamisesta. Saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta on olemassa hyvät suositukset. Silti vain 16 prosenttia syöpään ja muihin kroonisiin sairauksiin ja dementiaan kuolevista potilaista pääsee palliatiivisen hoidon piiriin. Myös saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta tarvitaan lakipykälät, mutta se ei poissulje sitä, että ihmisellä tulee olla oikeus omaan tahtoon eutanasian kautta. Näitä molempia tarvitaan, Kymäläinen päättää.