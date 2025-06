Tulli löysi kuntoiluvälineestä liikaa syövälle altistavaa kemikaalia

Tulli on valvonut tänä keväänä yhteensä yli neljääkymmentä työkalua ja kuntoiluvälinettä, joista neljän tuotteen pääsy myyntiin estettiin kiellettyjen ftalaattien takia ja yhden kuntoiluvälineen PAH-yhdisteiden takia. Ftalaatteja käytetään muun muassa muovin pehmentämiseen, ja PAH-yhdisteitä syntyy materiaalien valmistusprosesseissa. PAH-yhdisteiden liiallinen määrä altistaa syövälle.

– Arjessa, kuten remontoidessa tai kuntoillessa, voimme altistua ihokosketuksen kautta monenlaisille kemiallisille yhdisteille. Tutkimusten mukaan kielletyille ftalaateille altistumisen epäillään häiritsevän hormonitoimintaa ja niiden liiallinen määrä on yhdistetty lisääntymisen ongelmiin. Metallien epäpuhtautena esiintyvä lyijy voi aiheuttaa hermosto-oireita, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander sanoo.

Muut hylätyt tuotteet olivat pesäpallovälineitä, pihtejä ja muita työkaluja, jotka oli valmistettu Kiinassa ja Pakistanissa. Lisäksi muutamille urheilutarvikkeille annettiin huomautus pakkausmerkintöjen virheellisten CE-merkintöjen takia.

Työkalujen ja kuntoiluvälineiden valvonta perustuu EU:n REACH-asetukseen, jonka tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja ympäristöä kemikaalien riskeiltä. Esimerkiksi tiettyjen ftalaatti- ja PAH-yhdisteiden sekä kadmiumin ja lyijyn pitoisuutta on rajoitettu REACH-asetuksessa.

– Lainsäädännöllä rajoitetaankin nykyään hyvin laajasti erilaisissa tavaroissa olevien kemikaalien määriä, Savander sanoo.

Lisääntymisongelmille altistava ftalaatti oli yleisin vitsaus viimekin vuonna

Viime vuonna Tulli valvoi yli kahdeksaakymmentä työkalua tai työkalusettiä ja yli viittäkymmentä kuntoiluvälinettä. Viisitoista prosenttia työkaluista ja kolmetoista prosenttia kuntoiluvälineistä osoittautui kemikaalimääräysten vastaisiksi. Syövälle altistavia PAH-yhdisteitä löytyi viime vuonna muutamista työkaluista ja yhden käsipainon muovimateriaalista.

Kuntoiluvälineiden muoviosien yleisin ongelma olivat kielletyt ftalaatit, joita löytyi eräistä hyppynaruista, sulka- ja pesäpallovälineistä, hierontapalloista ja käsipainoista. Työkalujen muovi- ja kumiosien yleisimmät ongelmat olivat PAH-yhdisteiden lisäksi niin ikään ftalaatit, joita löytyi eräistä pihdeistä, työkalusarjasalkuista ja saksista, Savander sanoo.

– Terveydelle haitalliset aineet kulkeutuvat elimistöön erityisesti pitkäaikaisen ihokosketuksen kautta, joten tutkimme erityisesti tuotteiden kahvoja ja kädensijoja, joista pidetään kiinni pitkiä aikoja, Tullin kulutustavaratutkimusten jaostopäällikkö Anni-Kaisa Eräpalo sanoo.

Parin viime vuoden aikana valvotuista tuotteista on löytynyt lisäksi liiallisia määriä raskasmetalleja, kuten lyijyä, kadmiumia ja nikkeliä. Työkaluista on löytynyt myös pienempiä määriä haitallisia kemikaaleja ja pakkausmerkintävirheitä, joista on annettu valmistajalle huomautus.

– Valvomme tuotteista kemikaalimääräysten mukaisuutta ja tarvittaessa puutumme myös virheellisiin tai puuttuviin pakkausmerkintöihin. Esimerkiksi monimutkaisessa työkalussa pitää olla selkeät ja riittävät käyttöohjeet, Savander sanoo.

Eniten kulutustavaroita tulee Kiinasta

Valtaosa Tullin valvomista kulutustavaroista oli valmistettu Kiinassa. Muista maista kulutustavaroita tuodaan Suomeen vain vähän.

Kuluttajalla ei ole mahdollisuutta itse arvioida, onko tuotteessa liikaa kemikaaleja. Tuotteen maahantuoja, myyjä, valmistaja ja jakelija on vastuussa tuotteen turvallisuudesta ja voi tutkituttaa omalla kustannuksellaan tuotteen tutkimuslaboratoriossa.

– Elintarvikkeissa omavalvontatutkimus on jo vakiintunut käytäntö, toisin kuin kulutustavaroissa. Kuluttaja ei voi valitettavasti haistaa tai muulla tavalla aistia useimpia haitallisia yhdisteitä tai aineita. Tuotteita kuluttajille myyvät yritykset luottavat puolestaan esimerkiksi valmistajan väitteisiin ja tutkimustuloksiin, Savander sanoo.

Tulli valvoo yksityiseen käyttöön maahantuotavia kulutustavaroita ympärivuotisesti. Tuotteista, joissa arvioidaan olevan riskejä, otetaan näytteet ja ne tutkitaan Tullilaboratoriossa yleensä ennen kuin tavarat päätyvät myyntiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo jo myynnissä olevia kulutustavaroita. Vastuu tuotteesta ja sen vaatimustenmukaisuudesta on maahantuojalla, myyjällä, valmistajalla ja jakelijalla.

Kuvat mediatiedotteelle