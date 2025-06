Tutkimus: 37 prosenttia suomalaisista pelkää työttömäksi jäämistä

Mysafetyn missiona on tuoda turvaa ja mielenrauhaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten jokaiseen päivään. Yritys tarjoaa vakuutuspalveluita, jotka täydentävät tavallisia vakuutuksia ja antavat lisäturvaa tilanteisiin, joita tavallinen vakuutus ei kata. Mysafety on toiminut Suomessa vuodesta 2008 lähtien ja sen pääkonttori on Helsingin Vallilassa. Mysafety Oy on osa pohjoismaista Mysafety-konsernia, joka työllistää 80 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta www.mysafety.fi.