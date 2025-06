Diabeteslääke semaglutidi oli vuoden 2024 myydyin lääkeaine

Tuoreen Suomen lääketilaston mukaan lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2024 oli 4 miljardia euroa. Myynti kasvoi 5 prosenttia eli 188 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kokonaismyynti sisältää avohoidon reseptilääkkeiden myynnin (2 746 miljoonaa euroa) ja itsehoitolääkkeiden myynnin (398 miljoonaa euroa) vähittäismyyntihinnoin sekä tukkumyyntihintaisen sairaala- ja laitosmyynnin (883 miljoonaa euroa). Vuoteen 2023 verrattuna itsehoitolääkkeiden myynti väheni 2 prosenttia ja sairaala- ja laitosmyynti kasvoi prosentin. Reseptilääkkeiden myynti kasvoi 7 prosenttia eli selvästi edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2024 myydyin lääkeaine oli semaglutidi, jonka myynti oli 75 miljoonaa euroa ja kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta. Semaglutidi on tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävä lääke, niin sanottu GLP-1-analogi, joka annetaan ihonalaisena injektiona tai tablettina suun kautta.

– Semaglutidin käyttö on yleistynyt viime vuosina sekä tyypin 2 diabeteksen että lihavuuden ja painonhallinnan hoidossa. Lihavuuden hoidossa käytetyimmät lääkkeet eivät ole sairausvakuutuksesta korvattavia, minkä vuoksi monet hankkivat niitä omalla kustannuksellaan, kertoo erikoistutkija Kati Sarnola Kelasta.

Useana aiempana vuonna Suomen myydyin lääkeaine on ollut nikotiini, mutta sen myynti on jo parina vuonna vähentynyt, nyt 10 prosentilla edellisvuodesta. Kaikkia nikotiinivalmisteita ei enää luokitella lääkkeiksi, joten lääkkeellisten nikotiinivalmisteiden myynnin väheneminen ei kerro nikotiinivalmisteiden kokonaismyyntimäärästä. Erityisesti ei-lääkkeellisten nikotiinipussien myynti on tutkimusten mukaan lisääntynyt huomattavasti, ja niiden käyttö näyttää yleistyneen varsinkin nuorten keskuudessa.

Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien sekä ADHD-lääkkeiden myynti kasvoi edelleen

Yksi myynniltään voimakkaimmin kasvaneista lääkeryhmistä viimeisen vuosikymmenen aikana ovat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat. Näiden lääkkeiden kokonaismyynti oli 960 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 prosenttia. Ryhmän lääkkeiden kulutus kasvoi 7 prosenttia.

– Syöpälääkkeiden kulutuksen kasvu johtuu syöpien yleistymisestä ja uusien lääkkeiden markkinoille tulosta sellaisiin syöpiin, joihin aiemmin on ollut vain rajallisesti hoitovaihtoehtoja. Myynnin kasvua selittää myös se, että uudet lääkkeet ovat usein erittäin kalliita. Korkeasta hinnasta huolimatta uusien lääkkeiden hyödyistä on vielä rajallisesti tutkimusnäyttöä, Sarnola sanoo.

Pääasiassa ADHD:n hoidossa käytettävien keskushermostoa stimuloivien lääkeaineiden kulutus kasvoi 17 prosenttia ja myynti 20 prosenttia. Ryhmän kulutetuin lääkeaine oli metyylifenidaatti, mutta nopeimmin, lähes kolmanneksella, kasvoivat lisdeksamfetamiinin kulutus ja myynti.

– ADHD-diagnoosien määrä ja ADHD-lääkkeiden käyttö ovat kasvaneet voimakkaasti. Erityisesti diagnoosin saaneiden ja lääkehoitoa saavien lasten ja nuorten määrä on viime vuosina kasvanut, sanoo Fimean tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen.

Itsehoitolääkkeistä eniten kulutetaan lääkettä valtimotukosten ehkäisyyn, kipulääkettä ja ummetuslääkettä

Suomen kulutetuimmat itsehoitolääkkeet vuonna 2024 olivat lääkärin ohjeen mukaan valtimotukosten ehkäisyyn käytettävä asetyylisalisyylihappo, kipulääke ibuprofeeni ja ummetuksen hoidossa käytettävä makrogoli. Uutena itsehoidon kulutetuimpien lääkkeiden joukkoon nousi vaihdevuosioireiden paikallishoitona käytettävä estrogeeni estrioli.

Vuosittain julkaistavassa Suomen lääketilastossa on tietoa lääkkeiden myynnistä, kulutuksesta ja korvauksista. Tilasto sisältää myös tietoa kuluneen lääkevuoden ilmiöistä ja tapahtumista, avohoidon lääkkeiden hinnoista ja korvattavuudesta, lääkekorvausjärjestelmästä sekä sairaaloiden ja laitosten lääkekulutustiedoista. Lääketilaston kuvioiden avulla voi verrata lääkekulutuksen ja myynnin muutoksia ajassa ja hyvinvointialueittain.

Lääketilastoa voi tarkastella osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025061166746.