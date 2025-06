Kokoomuksen Valtola: Sivistysvaliokunta hyväksyi kulttuuripoliittisen selonteon, edellisestä kulunut 15 vuotta

"Tämä on tärkeä hetki suomalaiselle kulttuuripolitiikalle. Kulttuuripoliittinen selonteko antaa suuntaa koko alalle, ja nyt suunta on oikea. Edellisestä selonteosta on kulunut 15 vuotta. Kokoomuksen, samoin kuin luovan alan kentän, pitkäaikainen tavoite on ollut saada uusi kulttuuripoliittinen selonteko ja luovan alan kasvustrategia. Se tavoite on nyt saavutettu”, kokoomuksen kansanedustaja ja valiokuntavastaava Oskari Valtola sanoo.



Kulttuuripoliittinen selonteko on yhteinen pitkän aikavälin strategia ja toimintasuunnitelma.



Valtola painottaa, että kulttuurin tulevaisuutta ei voi rakentaa epävarmuuden varaan. Hän nostaa esiin erityisesti freelancereiden ja apurahataiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämisen tarpeen.



"Luovan työn tekijöiden toimeentuloa on parannettava rakenteellisesti. Epävarmuudesta ei saa tulla kulttuurialan pysyvä olotila. Moni kulttuurialan ammattilainen putoaa yhä turvaverkkojen väliin. Tarvitsemme järjestelmän, joka ymmärtää 2020-luvun työelämää, myös luovilla aloilla”, Valtola sanoo.



Kokoomus on sitoutunut kulttuurin rahoituksen vahvistamiseen, tekijöiden aseman parantamiseen ja hallinnollisten esteiden purkamiseen. Valtola toivoo, että selonteko vauhdittaa konkreettisia päätöksiä – yhteistyössä alan kanssa.



"Pelkät juhlapuheet eivät riitä. On rakennettava sellaiset rakenteet, joissa kulttuurin tekeminen ei ole jatkuvaa selviytymistä vaan vakaata ja arvostettua työtä. Vaikka ajat ovat taloudellisesti vaikeat, olemme sitoutuneet ylläpitämään kulttuuri- ja taidealan työskentelyedellytyksiä ja elinvoimaa sekä turvaamaan kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön saatavuutta, saavutettavuutta ja säilymistä”, Valtola päättää.