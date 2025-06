Poliisi sävelsi uuden kannustuslaulun Huuhkajille osana Suomen Palloliiton ja poliisin yhteistyötä



Poliisisoittokunnan kitaristi, säveltäjä ja sanoittaja Onni Lonka on tehnyt uuden sävellyksen "Huuhkajat", joka kannustaa Suomen jalkapallomaajoukkuetta tuleviin voittoihin.

Huuhkajat-kappale on vauhdikas, iskelmällinen pop-sävellys myös suuren yleisön laulettavaksi. Huuhkajat-kappale sai varsinaisen ensi-iltansa lauantaina 7.6.2025 Olympiastadionilla, kun Helsingin poliisisoittokunta Onni Lonka laulusolistinaan esitti sen täyttyvälle katsomolle Suomi–Hollanti-jalkapallo-ottelun alla hetki ennen kansallishymnejä. Huuhkajat sai heti uuden esityksen samalla stadionilla Suomi–Puola-ottelussa tiistaina 9. kesäkuuta.

– Kannatuslaulua ei voi määrätä, fanit päättävät itse, että ottavatko he uuden biisin omakseen. Edes Maamme ei ole määrätty kansallislauluksemme, se vaan on. Odotamme innolla, että ottaako kansa Huuhkajat-kappaleen omakseen, sanoo Helsingin poliisisoittokunnan intendentti Lassi Ikäheimo.

Huuhkajat-kappale on osa Suomen Palloliiton ja poliisin laajempaa yhteistyötä hyvän jalkapallokulttuurin edistämiseksi. Poliisin tavoitteena on, että jopa yli 30 000 katsojaa kerralla voisi kokea suuret maaottelut iloisina, myönteisinä ja turvallisina suurtapahtumina. Turvallisuus ottelutapahtumissa on ensisijaisesti järjestäjän vastuulla, mutta myös poliisilla on oma roolinsa suurten ottelutapahtumien ja niihin liittyvien fanimarssien turvallisuudessa.

Huuhkajat biisiin syntyi myös musiikkivideo, jonka kuvamaailma on Helsingin poliisin viestinnän ja Suomen Palloliitto ryn yhteistyönä syntynyttä kuvamateriaalia stadionin myönteisistä tapahtumista kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa. Musiikkivideon ohjauksesta vastaa Vilhelmiina Metsänen ja musiikin miksauksesta Heikki Elo. https://www.facebook.com/share/v/1Djb1wmUcV/