Esikoisromaani selviytymisestä, toivosta ja ihmisten välisestä yhteenkuuluvuudesta

Tarja Kallio-Pylvänäisen romaani Turvaan lähteneet on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Turvaan lähteneet on koskettava ja ajankohtainen romaani pakolaisuudesta, se on unohdettujen sotasankareiden tarina. Se kertoo ihmisistä, jotka joutuvat jättämään kaiken taakseen ja rakentamaan elämänsä uudelleen vieraassa maassa.

Nuori syyrialainen pakenee sodan kaaoksesta ja päätyy Suomeen, missä kaikki tuntuu vieraalta ja sopeutuminen on vaikeaa. Mutta unelmat eivät ole unohtuneet – ja vähitellen hän alkaa rakentaa uutta tulevaisuutta. Samaan aikaan suomalainen vanhus kantaa mukanaan muistoja omasta paostaan Karjalan kannakselta. Kun heidän tiensä risteävät, he huomaavat, kuinka paljon heillä on yhteistä – ja kuinka ystävyys voi syntyä yli sukupolvien ja kulttuurien.

Tarja Kallio-Pylvänäinen on helsinkiläinen psykoterapeutti, tutkija ja kouluttaja, joka on aina ollut kiinnostunut ihmisen selviytymiskyvystä ja sopeutumisesta muutoksiin. Hän on koulutukseltaan VTT, THM ja sairaanhoitaja. Urallaan Kallio-Pylvänäinen on työskennellyt tutkijana sekä toiminut eri hankkeissa suunnittelijana ja vetäjänä. Hän on myös julkaissut tieteellisiä artikkeleita. Kirjoittamisen lisäksi hän harrastaa lukemista, ulkoilua, taidetta ja käsitöitä. Turvaan lähteneet on hänen esikois­romaaninsa.

KALLIO-PYLVÄNÄINEN, TARJA : Turvaan lähteneet

144 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171793

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2025

