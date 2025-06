Katariina Vuorisen uusin runokokoelma on ylistyslaulu elämänriemulle ja rakastamiselle

”Tulee tuulinen ja tumma kesä, ilo ja mustelmat.

Tulee käsivarret jotka muuttuvat vähitellen

vahvoiksi ja julmiksi kuin äitien istuttamat puut,

vuosien nimi kirjoitetaan iän kohdalle.

Tulee harakoita pilvipoudalla, tulee harmaa päivä joka on kuuma

tulee vertaus, kirjan nälkä, tulee ranta joka polttaa, meri, harmaa ja kuuma”

Katariina Vuorisen runokokoelma Kesän oraakkeli on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Katariina Vuorinen on maailmassa elävä runoilija, @apoetontheroadandintothewild, joka viettää pohjoisen valoisat ajat meren saaressa Velkualla, ja pimeät kuut Chilen Andeilla ja Valparaísossa, kiehtovimmassa kaupungissa.

Vuorisen esikoisteos Edith suuteli minua unessa (Tammi) ilmestyi vuonna 2001. Hänen edellinen kokoelmansa Myöhempien kesien jumalat, Los dioses de los veranos ulteriores (käännös Zoila Forss-Crespo Moreyra) julkaistiin samoissa kansissa sekä suomeksi että espanjaksi vuonna 2022. Teoksen täsmällinen, fyysinen ja vuolas runous on hurmannut yleisöjä etenkin Latinalaisessa Amerikassa, joka on Vuoriselle erityisen merkityksellinen kieli- ja kulttuurialue. Vuorinen kuratoi Naantalin saaristossa luomaansa Runosaari-festivaalia, korkeatasoisen runouden jokakesäistä, moniäänistä juhlaa. Osana runoilijantyötään Vuorinen on esiintynyt ympäri maailmaa, ja hänen runojaan on käännetty neljälletoista kielelle.

VUORINEN, KATARIINA : Kesän oraakkeli

88 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813687

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2025

