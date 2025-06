Kyläkauppa on kylän sydän

Niin haja-asutusalueiden vakituiset asukkaat kuin kesäisin mökeillään viihtyvät tietävät, ettei paikallinen kyläkauppa ole ”vain ruokakauppa” – se on paikkakunnan sydän. Siellä vaihdetaan päivän kuulumiset niin naapurin kuin tutun myyjänkin kanssa, hoidetaan asioita ruokaostoksista postipalveluihin, tai haetaan vettä mökille kaupan seinässä olevasta vesipisteestä. Kyläkauppa kokoaa yhteen niin vaki- kuin kesäasukkaatkin. Paikallisiin tarpeisiin räätälöidyn päivittäis- ja käyttötavaravalikoiman lisäksi myymälöissä on usein myös muita merkityksellisiä ratkaisuja - kuten turvallisuutta lisääviä varusteita. Esimerkiksi sydäniskuri löytyy kaikista SSO:n marketeista. Ei siis ole tuulesta temmattua puhua kyläkaupasta alueensa keskipisteenä, joka on elintärkeä asiakkailleen.

Kyläkauppapäivä muistuttaa paikallisten palvelujen tärkeydestä

Päivittäistavarakauppa ry:n ja sen jäsenyritysten järjestämä Kyläkauppapäivä on valtakunnallinen, vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoitus on muistuttaa lähipalveluiden merkityksestä. Tänä vuonna Kyläkauppapäivää vietetään 14. kesäkuuta ja SSO:n toimipaikoista mukana ovat kaikki Salet, sekä S-market Otalampi. Kyläkauppapäivään osallistuvien myymälöiden henkilökunta on ideoinut tapahtumaa varten mukavaa ohjelmaa. Toimipaikoittain vaihtelevassa ohjelmassa voi olla esimerkiksi arvontaa, makkaranpaistoa ja yhteistyötä paikallisten seurojen tai järjestöjen kanssa.

Sale Saukkola kutsuu kyläläiset ja kesävieraat Kyläkauppapäivään

Vehreän länsiuusmaalaisen maalaismaiseman keskellä sijaitseva Sale Saukkola on yksi Kyläkauppapäivään osallistuvista SSO:n Sale-myymälöistä. Omalle kotiseudulleen merkittävästä lähikaupasta löytyvät useat niin vakiasukkaita kuin mökkiläisiäkin helpottavat palvelut, kuten Postin noutopiste, ABC-latausasema ja nestekaasumyynti. Samassa kiinteistössä sijaitseva Apteekki täydentää osuvasti Salen monipuolista palvelutarjontaa.

– Saukkolan Sale on hyvä esimerkki elinvoimaisesta kyläkaupasta, joka on hyvin tärkeä omalle alueelleen. Muun muassa tuttu henkilökunta ja lämmin tunnelma saa kiitosta asiakkaiden keskuudessa – on kuulemma kuin kotiin tulisi, kertoo Sale-ryhmäpäällikkö Joni Toivonen hymyillen.

Osuva valikoima, ystävällinen palvelu sekä hyvä sijainti ovat tehneet Saukkolan Salesta myös kaupallisesti menestyneen.

– Harkinnassa on ollut myös myymälän laajentaminen. Näin saisimme kasvatettua valikoimaa, jolloin se vastaisi jopa vieläkin paremmin asiakkaiden toiveita, Toivonen sanoo.

Sale Saukkolan henkilökunta pitää Kyläkauppapäivää tärkeänä, pienten paikkakuntien palvelujen puolestapuhujana.

– Kyläkauppapäivä on yksi odotetuimpia meidän tiimimme keskuudessa. Meidän kaupalle tullaan tapaamaan tuttuja ja nauttimaan iloisesta meiningistä. Myös kesäasukkaat ovat ottaneet päivän omakseen. Tällaiset tapahtumat todellakin elävöittävät kyliä ja houkuttelevat meille joka kerta myös uusia asiakkaita, kertoo Sale Saukkolan myymäläpäällikkö Mari Leino iloisena.

Tervetuloa viettämään Kyläkauppapäivää kanssamme – tavataan tutussa kyläkaupassa!

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Joni Toivonen p. 044 7705 452