Tuore Akava Works -talousennuste: talouden toipuminen on jatkunut odotettua hauraampana

– Talouden toipuminen on jatkunut hauraampana kuin odotimme. Kasvun moottorit puuttuvat pitkälti edelleen, joten korjasimme kasvuarvioita alaspäin, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Ennusteen mukaan kolmen osa-alueen perusteella kannattaa edelleen uskoa talouden elpymiseen ja kasvun alkuun. Ensinnäkin nimellispalkat nousevat nopeammin kuin hinnat. Reaalipalkat kasvavat, mikä parantaa kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Toiseksi korot ovat alentuneet Euroopan keskuspankin kevennettyä rahapolitiikkaansa. Uusien asuntolainojen keskikorko on laskenut huipustaan lähes 2 prosenttiyksikköä ja kaikkien asuntolainojen keskikorko vajaan prosenttiyksikön. Korkojen lasku antaa liikkumavaraa velallisten taloudenpitoon ja samalla se tukee asuntokaupan piristymistä.

Lisäksi rakennusalan jyrkän taantuman päättyminen on suuri muutos. Talouden kasvua pitkään jarruttanut rakentaminen alkaa lähitulevaisuudessa vauhdittaa talouden nousua sekä suoraan oman tuotannon kasvun kautta että epäsuorasti. Moni ala palveluissa, teollisuudessa ja kaupassa on kytköksissä rakentamiseen.

Työllisyys alkaa vähitellen kohentua syksyllä 2025

Suomen työmarkkinat ovat heikentyneet huomattavasti enemmän ja pidempään kuin odotettiin. Työllisten määrä on vähentynyt noin kahden vuoden ajan ja työttömien määrä kasvanut.

– Työllisyyden heikkeneminen on hidastunut merkittävästi ja mahdollisesti jo jopa pysähtynyt. Se on hyvä uutinen, jonka kanssa sopusoinnussa on se, että uusia työttömyysjaksoja on alkanut lokakuusta 2024 alkaen aiempaa vähemmän. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin edelleen poikkeuksellisen vähän, joten työttömien on vaikea työllistyä. Työttömyydet pitkittyvät ja se pitää työttömien määrän yhä nousussa. Uskon, että työllisyys alkaa kohentua syksyllä, Sorjonen sanoo.

Työttömyysaste pysyy vuonna 2025 selvästi korkeampana kuin aiemmin arvioitiin ja on keskimäärin 9,3 prosenttia. Vuonna 2026 työttömyys alenee melko vähän 8,7 prosenttiin.

Kuluttajat palaavat ostoksille

Kuluttajien luottamusmittarin mukaan kotitaloudet pitävät omaa työttömyyden uhkaa suurempana, arvioivat nykyisen taloustilanteensa selvästi normaalia heikommaksi ja ovat hyvin varovaisia miettiessään isompia hankintoja.

– Kulutus kasvaa vielä vuonna 2025 vaatimattomasti, mutta saa kunnolla vauhtia työllisyyden parantuessa vuonna 2026. Kulutus voi kasvaa arvioitua enemmän, jos kotitaloudet ovat valmiita vähentämään säästämistä arvioitua jyrkemmin tai jos työllisyys kohenee odotettua ripeämmin, Sorjonen jatkaa.

Viennin näkymät ovat utuiset

Ulkomaankaupan näkymiä synkentävät Yhdysvaltojen aikomus asettaa tuntuvat tullit omalle tavaratuonnilleen eli muun maailman tavaraviennille, muun maailman vastatoimet näille tulleille sekä valtava epävarmuus siitä, millaiseen lopputulokseen tulleissa loppujen lopuksi päädytään.

– Pitkittyvä epävarmuus heikentää yritysten mahdollisuuksia investoida joka puolella maailmaa. Tämä osuu suoraan Suomen tavaravientiin, jonka yksi keskeinen osa on juuri investointitavara. Niinpä tavaraviennin näkymät ovat sumuiset, Sorjonen kertoo.

Ennuste arvioi Suomen tavara- ja palveluviennin kasvun vuonna 2025 vaatimattomaksi, vajaat puoli prosenttia. Vuonna 2026 viennin kasvu vauhdittuu runsaaseen 3 prosenttiin. Tuonti kasvaa kumpanakin vuonna hieman ripeämmin kuin vienti, runsaat puoli prosenttia vuonna 2025 ja vajaat 4 prosenttia vuonna 2026. Tuonnin nousua vauhdittavat muun muassa yksityisen kulutuksen ja rakentamisen vähittäinen piristyminen sekä puolustusvoimien hävittäjähankinnat.

Kesäkuun 2025 Akava Works -talousennuste on osoitteessa https://akavaworks.fi/julkaisut/ennusteet/talousennuste-6-2025-vaarallisilla-vesilla/

Katso talousennusteen esittely verkkolähetyksenä 12.6. kello 10–11 osoitteessa https://akavaworks.fi/live/