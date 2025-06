Suomen ensimmäinen vesi-intensiivinen osittaiskiertolaitos Nilakkalohi Oy:lle

Paras Aqua Oy lanseerasi aiemmin tänä keväänä edistyksellisen Precision HFS -teknologian, joka laajentaa Hybrid Flow-Through -teknologian käyttömahdollisuuksia huomattavasti. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa erittäin säästeliään veden käytön, veden lämpötilan kustannustehokkaan säätämisen ja veden laadun täsmällisen hallinnan, joka parantaa kalojen hyvinvointia.

Ensimmäinen uuteen teknologiaan perustuva laitos toimitetaan suomalaiselle Nilakkalohi Oy:lle. Toimitus ajoittuu loppuvuoteen 2025.

Precision HFS vastaa kalankasvatuksen haasteisiin

Nilakkalohi Oy:n Tervon laitoksella on ollut tärkeä rooli suomalaisen kalankasvatuksen kehityksessä. Laitos on ollut merkittävä kansallinen toimija ja se on toiminut huomattavana merikasvatuslaitosten tuotantoa tukevana poikaslaitoksena. Laitos oli kansallisten kirjolohen ja siian valintajalostusohjelmien kotipaikka vuosina 1989–2017, jolloin se oli Luonnonvarakeskuksen ja sen edeltäjäorganisaation Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen käytössä.

– Nyt Nilakkalohi Oy:n Tervon laitos toimii jälleen suunnannäyttäjänä ottaessaan käyttöön uutta ympäristöystävällistä teknologiaa. Lämpötilakontrolloituun osittaiskiertoon perustuva investointi on keino parantaa riskienhallintaa ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Korkeat kesälämpötilat ovat viime vuosina ilmastomuutoksen myötä olleet suomalaisten pintavesilaitosten yhteinen haaste, sanoo Paras Aqua Oy:n perustaja Tapio Kiuru.

Paras Aqua -teknologia oli Nilakkalohi Oy:n toimitusjohtaja Pietari Puraselle tuttu pitkältä ajalta. Ympäristöystävällisyyden lisäksi päätöstä investoida uuteen teknologiseen ratkaisuun tukevat muutkin näkökohdat.

– Näemme Paras Aqua -teknologian meille sopivimpana mahdollisuutena kehittää toimintaamme ympäristöystävällisesti ja samalla omalta osaltamme voimme turvata suomalaisen ruokatuotannon huoltovarmuutta. Olemme vuosien varrella seuranneet läheltä Paras Aqua -teknologian kehitystä Lukella ja luotamme siihen vakaasti. Olemme myös käsitelleet Luken tiloissa Laukaassa kasvatettua kalaa ja päässeet näin testaamaan ja toteamaan, että Paras Aqua -teknologia todella toimii, kertoo Puranen.

Investoinnin myötä Nilakkalohi Oy pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin ja samalla tukemaan suomalaisen avomerikasvatuksen kehitystä. Suomalaisen kalatuotannon kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeät avomerilaitokset tarvitsevat aiempaa kookkaampaa poikasmateriaalia, ja sellaisen tuottamiseen uusi laitos on optimaalinen.

Nilakkalohi Oy on saanut hankkeeseen investointitukea Euroopan meri-, kalatalous- ja vesi­viljely­rahasto EMKVR:ltä sekä Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmasta. Myös pk-yritysten vastuullisiin investointeihin erikoistunut Euroopan investointirahasto on tukemassa hankkeen rahoitusta.

Paras Aqua on mukana vähentämässä vesistöjen kuormitusta

Paras Aqua on mukana ympäristöministeriön Rasi-hankkeessa (Ravinteita kierrättävä sisävesikasvatus), jossa luodaan uraauurtavaa uutta konseptia. Hankkeen tavoitteena on muuttaa kalankasvatus sisävesissä Itämeren näkökulmasta ravinteiden nettopoistajaksi.

Tavoitteeseen pyritään toimintakokonaisuudella, jossa silakan sisältämiä ravinteita poistetaan Itämerestä ja ravinteista tehdään kalankasvatuslaitoksiin kalanrehua. Kalalaitoksilta talteen otetut ravinnejäämät hyödynnetään vielä lopuksi peltoviljelyssä. PaRAS Aqua -teknologia mahdollistaa konseptin edellyttämän lietteen talteenoton ja tiivistämisen ilman kemikaaleja.