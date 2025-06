Huikeat 60 vuotta Raili Hulkkosen kauneuden sanomaa

Pitkä ura sai alkunsa sattumasta Railin hakiessa kosmetologikouluun suosituksesta. Tähdet olivat oikeassa asennossa jo valmistumisen kynnyksellä vuonna 1965, ja Raili pääsi ansiokkaasti näyttämään taitonsa Terttu Stenbergin kauneussalongilla*. Suositulle kauneussalongille tultiin laittauttamaan erityisesti ennen juhlia, ja paikka oli tunnettu myös julkisuuden henkilöiden suosiossa. Ensimmäinen työpaikka oli onnenpotku, joka aloitti polun kohti menestystä.

Opettavainen aika lehdistö- ja koulutustyössä

Elämäniloinen Raili on uskaltanut ottaa elämässään riskejä. Vuonna 1970 häntä odottivat isot saappaat Max Factorilla hänen ottaessa ohjat brändin lehdistö- ja koulutustyöstä.

Raili kiersi meikkaamassa tavarataloissa ympäri Suomen ja suunnitteli koreita tapahtumia, jotka olivat pieteetillä harkittuja jokaiseen yksityiskohtaan asti. Jo tänä aikana työ vei häntä paljon ulkomaille. Koulutustilaisuuksiin saapui Suomesta Espanjaan kokonainen koneellinen tavaratalojen ja kauneusbutiikkien henkilökuntaa kuulemaan innolla meikkaamisen saloista.

Puuterihuoneella ja studioissa jokainen on yhtä arvokas

Yrittäjänä vuodesta 1983 toiminut Raili kurvaa kauneuskaistalla kaasu pohjassa yhä 79-vuoden iässä. Työhön intohimoisesti suhtautuminen ja mahdollisuudet ovat vieneet häntä kuvausmatkoille ympäri maailmaa Afrikasta Baliin – ja kaikkea siltä väliltä. Railin taitelijan taidot ovat näkyneet TV-katsojille muun muassa Tanssii Tähtien kanssa -tuotannossa jo 17 kauden ajan – myös rakastettua Vain elämää -tuotantoa hän on kaunistanut jo yhteensä 16 kautta.

Julkkismeikkaajanakin tunnettu Raili ja hänen työparinsa Sanni ottavat asiakkaita vastaan päivittäin kauneuskeidas Puuterihuoneella. Helsingin Kaartinkaupungissa sijaitsevalla Puuterihuoneella vastassa on rauhallinen tyylikkyys, jonka jokainen yksityiskohta huokuu arvostusta. Seinille ripustetuissa naistenlehtien kansissa tervehtivät takaisin useat tutut kasvot – ja taianomainen vuosikymmenten havina.

Jokainen on lämmöllä tervetullut Puuterihuoneelle löytämään kauneimman minänsä kristallikruunujen ja leikkokukkien ääreen - oli kyseessä Linnan juhlat tai aivan tavallinen tiistai.

Kauneus on nykyään ihmisläheisempää

Näyttävän tyylin omaava Raili kertoo, että kauneustrendeissä ajan muoti on aina ollut tavalla tai toisella läsnä.

Vuosikymmenten varrella Raili on ehtinyt nähdä meikki- ja ihonhoitotuotteiden kehityksen ja meikkausta tukevien tuotteiden, kuten siveltimien nousun. Nykyään meikki- ja ihonhoitotuotteiden ominaisuudet heijastavat muuttunutta kauneusideologiaa, ja peittävistä meikkituotteista on tullut huomattavasti kevyempiä. Raili kuvailee uutta suuntausta ihmisläheisemmäksi, jonka valokeilassa annetaan oman minän hehkua upeana. Trendien seuraamisen sijaan hän korostaa keskittymään siihen, mikä juuri itselleen sopii.

By Raili -kosmetiikkasarja sai alkunsa vuonna 2019

Vielä tuntematon askel kohti omaa kosmetiikkabrändiä alkoi Railin toimiessa neuvonantajana kotimaiselle ihonhoitobrändille. Meikkivoidetta valikoimaansa kehittävä brändi tukeutui Railin näkemykseen suomalaista asiakaskuntaa parhaiten palvelevien sävyjen ja laadun varmistamiseksi. Yksi asia johti toiseen ja uusi kosmetiikkabrändi otti tulta alleen – vuonna 2019 Railin asiantuntemusta ja nimeä kantava By Raili -kosmetiikkabrändi lanseerattiin.

Bernerille kuuluva By Raili -kosmetiikkabrändi kiitää menestyksen tiellä. Kerran kuukaudessa järjestettävät meikkilivet saavuttavat kymmeniä tuhansia katsojia inspiroitumaan Railista ja hänen vinkeistään. Kauneustapahtumissa Railia saapuu jututtamaan poikkeuksellinen määrä asiakkaita innostuneena jonoksi asti. By Railin ytimeen on myös syntynyt poikkeuksellinen voimaannuttavien naisten yhteisö, joka kannustaa toisiaan.

Kuuden vuoden aikana By Raili on kasvattanut hallitusti tuotevalikoimaansa erityisesti aikuisen ihon hehkua korostavilla meikki- ja ihonhoitotuotteilla. Yksi juhlavuoden kohokohtia on valikoiman uutuuslanseeraus, joka tuo suomalaisten naisten tarpeisiin taidolla ja rakkaudella hiottuja meikkituotteita.

”Lisää on tulossa”, Raili vinkkaa.

Railin juhlavuotta vietetään Helsingissä 17.6.

