Mestarin Herkun uudistus vahvistaa keskustan vetovoiman kasvua

Mestarin Herkussa on tehty kevään aikana mittava uudistusprojekti, jonka tavoitteena on parantaa myymälän asiakaskokemusta ja vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Edellinen suuri uudistus toteutettiin kuusi vuotta sitten.

− Mestarin Herkku on vakiinnuttanut asemansa perinteisenä toimijana Jyväskylän keskustassa. Pyrimme uudistamaan Mestarin Herkkua ajassa vastaamaan entistä paremmin sekä nykyisten että uusien asiakkaiden tarpeisiin. Uskomme, että jatkuva palvelujen kehittäminen parantaa myös Jyväskylän keskustan vetovoimaisuutta, kertoo projektista vastaava Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Outi Terho.

Uudistuksen myötä Mestarin Herkkuun on uusittu muun muassa kalusteita hedelmä- ja vihannesosastolle sekä valmisruokien take away -alueelle. Myös panimojuomien kalusteita ja miljööelementtejä on uusittu. Lisäksi ruokatorille on lisätty itsepalvelukalustusta ja valmiiksi pakattua ruokaa Mestarin Keittiöltä. Myymälässä on tarjolla myös laajempi valikoima annosjuomia, kukkakimppuja sekä uudistettu makeisalue ja lähituottajien tuotteiden esillepanot.

− Meiltä noudetaan paljon meidän omassa Mestarin Keittiössämme valmistettuja valmiita ruoka-annoksia kotiin nautittavaksi. Haluamme jatkossakin palvella asiakkaitamme laajalla valmisruokavalikoimalla, joka on nyt entistä paremmin saatavilla, kertoo Mestarin Herkun myymäläpäällikkö Katja Hyötyläinen.

Mestarin Herkun asiakaskunnan nuorentumisen myötä valikoimat on mukautettu entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Mestarin Herkun tuotevalikoimassa painotetaan arkiostoskorin lisäksi myös korkealaatuisia erikoistuotteita, jotka eivät kuulu perinteisen marketin valikoimaan.

− Mestarin Herkku panostaa vastuullisuuteen ja erikoisruokavalioihin, ja myymälästä löytyy laaja valikoima vegaanisia ja gluteenittomia tuotteita. Lisäksi tarjolla on muun muassa erikoisjuustoja, laadukkaita sushituotteita, pitkään kypsynyttä Dry Age -lihaa ja tuorepuristettua appelsiinimehua. Lähituottajien valikoimat ovat meillä myös keskeisessä roolissa, korostaa Katja Hyötyläinen.

Mestarin Herkusta ruoan verkkokaupan pikatoimitukset

Kevään aikana Mestarin Herkussa on aloitettu kuljetusyhteistyö Woltin kanssa, mikä mahdollistaa pikatoimitukset lähialueille. Tilaaminen tapahtuu S-kaupat-sovelluksen kautta, ja Wolt toimii kuljetusyhteistyökumppanina.

− Olemme kuukauden ajan testanneet Mestarin Herkun ruoan pikatoimituksia. Palvelu on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme pikatoimituksilla joustavasti. Toimituksiin on tilattavissa koko myymälän valikoima, ja kuljetukset hoituvat tunnin aikaikkunassa laajalla toimitussäteellä viiden kilometrinkin päähän, iloitsee Outi Terho.

Ruoan verkkokaupan pikatoimitusasiakkaat saavat Bonuksia ja pystyvät hyödyntää kampanja-alennuksia normaalisti Mestarin Herkun tuotteista.

Mestarin Herkun uudistusta juhlistetaan avajaistarjousten ja -tapahtuman merkeissä torstaista sunnuntaihin.