Lauri Mikkolan tänään julkaistu Huono idis -biisi keinuttaa kesään!

Kesän alun kruunaa Lauri Mikkolan tuore julkaisu Huono idis. Kesäbiisin teksti kertoo pilke silmäkulmassa tilanteesta, jossa juuri sydämensä satuttanut kohtaakin sattumalta kiinnostavan tyypin, mutta ehkä hieman liian aikaisin – vielä ehdittäis päästää irti.

Huono idis -biisi on osa kolmen singlen kokonaisuutta, jonka ensimmäinen single, Sit ku sul on ikävä mua, ilmestyi huhtikuussa 2025. Alkusyksystä ilmestyy sarjan viimeinen, tummanpunaisesti flirttaileva Jos kukaa ei näkis -single. Laurin debyyttialbumi ilmestyy ensi vuoden aikana.

“Tää biisi kuvaa juuri sitä ristiriitaista hetkeä, kun sä haluaisit jo mennä eteenpäin, mutta sydän ei ole vielä pysynyt mukana. Uskon, et moni voi samaistua siihen hetkeen omassa elämässä, kun sä kohtaat jonkun ihmisen väärään aikaan. Siksi biisi varmasti jää monille mieleen”, Lauri kuvailee. “Kaipuu ja järki käyvät keskustelua. Se on haikea ja samalla kevyt – just niin kuin joskus sydänsurut voivat kesän keskellä olla.”

Huono idis -biisin ovat säveltäneet ja sanoittaneet Mikkolan itsensä ohella Janne Huttunen ja Joni Rahkola.

Pitkä ura viihteen parissa: Elämäni biisi, UMK, Tähdet tähdet, Masked Singer jne.

Lauri Mikkola on suomalainen muusikko, laulaja ja karismaattinen pop-artisti. Hänet tunnetaan voimakkaasta tulkinnastaan, energisistä live-esiintymisistään ja monipuolisesta urastaan viihteen parissa.

Laurin ura lähti nousuun The Voice of Finland -kilpailusta vuonna 2012. Vuonna 2014 hän teki vaikutuksen Uuden Musiikin Kilpailussa kappaleellaan Going Down. Teatterin puolella yksi Laurin merkittävimmistä rooleista on ollut Kinky Boots -musikaalin loistavan vastaanoton saanut päärooli vuonna 2018.

Lauri on hurmannut yleisönsä muun muassa Elämäni biisi -ohjelmassa, jossa hän on ollut mukana vuodesta 2024 lähtien. Lauri on esiintynyt vuoden 2023 Tähdet, tähdet -ohjelman finaalissa, Masked Singerissä, Laulu rakkaudelle -ohjelmassa ja lukuisissa muissa tv-tuotannoissa.

Lauri Mikkola on juuri sainattu Warner Music Live -artistirosteriin, ja hänen musiikkinsa julkaisee Warnerin ADA-jakelu.

Huono idis -tekijät:

Lauri Mikkola säv/san

Janne Huttunen säv/san

Joni Rahkola säv/san

Tuottaja: Janne Huttunen

Laulu: Lauri Mikkola

Ohjelmointi: Janne Huttunen

Kitara: Riku Karvonen

Miksaus & masterointi: Tommi Vainikainen

Levynkansi – suunnittelu: Niklas Vainio

Levynkansi – valokuva: Marek Sabogal

Kuuntele biisi:

Spotify

Youtube

Apple Music