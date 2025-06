Selvitys Haapamäen radan tulevaisuudesta valmistui – sähköistäminen vahvin vaihtoehto

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan liittojen tilaama selvitys Haapamäen radan (Seinäjoki–Haapamäki–Jyväskylä/–Tampere) raideliikenteen tulevaisuudesta on valmistunut. Selvityksessä arvioitiin henkilöjunaliikenteen jatkamisen mahdollisuuksia nykyisen ostoliikennesopimuksen päättyessä vuonna 2030.

Selvityksen mukaan parhaiten alueellisia, valtakunnallisia ja ympäristöllisiä tavoitteita tukisi radan sähköistäminen joko täysin tai akkujunakalustoa hyödyntäen. Myös kustannustehokkaita vaihtoehtoja, kuten nykykaluston kunnostusta tai käytetyn dieselkaluston hankintaa, pidettiin mahdollisina. Junaliikenteen lakkauttamista ja korvaamista linja-autoilla ei pidetty alueiden kannalta toivottavana.

Haapamäen radalla on tärkeä rooli myös huoltovarmuuden kannalta. Rata toimii vaihtoehtoisena reittinä häiriötilanteissa, jolloin pääradan liikennettä voitaisiin ohjata sen kautta. Nykyisellään reitti ei sovellu raskaimpaan tavaraliikenteeseen, mutta sähköistäminen parantaisi valmiuksia kriittisten kuljetusten hoitamiseen.

Selvitys korostaa, että päätökset tulevista rahoitus- ja kalustoratkaisuista on tehtävä vuoden 2025 aikana, jotta liikenne voi jatkua keskeytyksettä vuodesta 2031 eteenpäin. Viivytykset voivat johtaa heikosti toimiviin osaratkaisuihin.

– Pirkanmaan osalta tärkeää on erityisesti varmistaa junaliikenteen jatkuvuus Orivesi–Haapamäki-radalla. Kiskobussit ovat erityisesti Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan joukkoliikenteen runkoyhteys, jota ei tiheämpikään bussiliikenne korvaa. Kuitenkin on myös selvää, ettei kalusto ole optimaalista eikä nopeita ja helppoja ratkaisuja ongelmaan ole. Tärkeää on huomioida myös huoltovarmuusnäkökulma: jos vaikkapa nykyisellä Tampere–Seinäjoki-radalla sattuu pidempi liikennehäiriö, ei sähköistettyä varareittiä käytännössä ole ja koko pääradan junaliikenne katkeaa, liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen sanoo.

Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan mukaan alueiden on nyt linjattava, mikä olisi maakuntien kannalta tavoiteltava vaihtoehto.

– Kuntien rahoitusvastuun lisääminen tai Traficomin ehdotuksen mukainen liikenteen korvaaminen bussireiteillä ei ole mahdollista, vaan valtiolta on löydyttävä tuli maakuntien väliselle kiskobussiliikenteelle. Onhan hallitus päättänyt tukea myös maakuntalentoja, Savola painottaa.

Haapamäen radan raideliikenteen kehittäminen, raportti

Julkaisijat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto

WSP Finland Oy | 2025