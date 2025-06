Maria Sangder johtamaan UN Global Compact -toimintaa Suomessa

Tehtävässään Sangder tulee vastaamaan UN Global Compactin Suomen verkoston toiminnasta ja kehittämisestä sekä YK:n yritysvastuualoitteeseen liittyvistä sidosryhmäsuhteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

”UN Global Compact on jo 25 vuoden ajan auttanut yrityksiä ympäri maailman kehittämään vastuullisempaa liiketoimintaa. On ilo päästä mukaan näin merkitykselliseen tehtävään työskentelemään yritysten kanssa, jotka paitsi haluavat sitoutua kestävän kehityksen tavoitteisiin myös näkevät vastuullisuuden moninaiset liiketoimintahyödyt”, sanoo Maria Sangder.

Pitkän linjan vastuullisuusammattilainen Sangder on työskennellyt vuosia vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan parissa. Viime vuodet hän työskenteli toimitusjohtajana kestävän liiketoiminnan konsulttitalo Gaia Consultingissa. Aiemmin Sangder on työskennellyt liikkeenjohdon strategiatyön konsulttina sekä päivittäistavarakaupan parissa.

Sangder tuo UN Global Compact Suomeen vahvaa ymmärrystä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä sekä vankkaa strategista osaamista. YK:n yritysvastuualoite UN Global Compactin tavoitteena on kirittää yrityksiä ympäri maailman kohti kestävämpää liiketoimintaa. Suomessa verkosto on kasvanut viiden toimintavuoden aikana runsaasti – nyt aloitteeseen on sitoutunut jo yli 270 suomalaisyritystä.

UN Global Compact Suomen hallituksen puheenjohtaja Satu Kuoppamäki toivottaa uuden pääsihteerin lämpimästi tervetulleeksi aloitteeseen.

”UN Global Compactin kiinnostavuudesta Suomessa kertoo hakijoiden poikkeuksellisen korkea taso. Maria Sangder tuo verkostollemme uudenlaista osaamista liiketoiminnan strategisen kehittämisen näkökulmasta”, Kuoppamäki kommentoi.

Maria Sangder aloittaa tehtävässään kokopäiväisesti 7. elokuuta 2025.