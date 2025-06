Kolme baritonia kesäyössä kruunaa Musiikkijuhlat Naantalissa

Elina Vähälä ehdolla Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi 21.5.2025 14:17:37 EEST | Tiedote

Viulisti ja Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on ehdolla Nordic Council Music Prize 2025 -palkinnon saajaksi. Palkinto on Pohjoismaiden neuvoston myöntämä erittäin arvostettu musiikkipalkinto, joka jaetaan vuosittain. Tänä vuonna ehdolla on 11 muusikkoa ja yksi orkesteri.