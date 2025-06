Automaatioharppaus Istekin ja kood/Sisun voimin – opiskelijaratkaisu vakuutti

Todellisen työelämän innoittama

Tieto-, viestintä- ja terveysteknologiayhtiö (ICMT) Istekki järjesti ensimmäistä kertaa oppilaitosyhteistyöhön pohjautuvan hackathonin yhdessä koodikoulu kood/Sisun kanssa. Tapahtumassa kehitettiin järjestelmää, jolla dokumenttilomake voidaan muuntaa nopeasti yhteensopivaksi monille eri alustoille. Idean taustalla oli asiakkaan tilaama suuri asiakirjaprojekti, jonka toteuttaminen ilman nykyteknologiaa vaatisi paljon manuaalista työtä.

”Tajusimme tässä loistavan tilaisuuden tapahtumalle, jossa kood/Sisun opiskelijat pääsivät hyppäämään koulutuksen aikana ohjelmistokehittäjien kenkiin ja todellisen työelämän haasteisiin. Kyse ei ollut tapahtumaa varten luodusta haasteesta, vaan todellisesta yhteiskunnallisen tason ongelmanratkonnasta”, avaa Istekin johtava asiantuntija Hanna Huuskonen.

Hackathonissa opiskelijoilla oli noin vuorokausi aikaa kehittää paras ratkaisunsa haasteeseen. Tapahtumaan osallistui 30 koodikoulun opiskelijaa, jotka muodostivat kolmen hengen tiimejä. Haasteenanto, resurssit ja esittelyaikataulu annettiin tapahtuman alussa.

Automatisointi säästää työtunteja

Manuaalinen työ hidastaa prosesseja monilla aloilla, vaikka teknologia tarjoaisi siihen nopeampia ratkaisuja. ”Jos 800 dokumenttia käsiteltäisiin yksitellen eri järjestelmiin sopiviksi, se veisi työaikaa arviolta 3500 tuntia, eli yli 480 työpäivää. Valmiiksi automatisoidulla työkalulla aikaa kuluu vain murto-osa”, kertoo Istekin lomakepalvelujen tuoteomistaja Anni Sormunen.

Lomakestandardia ollaan parhaillaan päivittämässä SFS (Suomen standardit) vetoisesti ja myös Istekki on mukana päivitystyössä.

”Lomakepalvelun työvaiheiden osittainenkin automatisointi helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijoiden tekemistä. Lomakkeita tuotetaan saavutettavuuslain ja lomakestandardin linjausten mukaisesti, joten työssä tulee ottaa monta tärkeää tekijää huomioon”, lisää Istekin lomakepalvelujen asiantuntija Tarja Räsänen.

Voittajaratkaisu erottui toimivuudellaan ja toteutuksellaan

Tapahtuman päätteeksi opiskelijat esittelivät ratkaisunsa raadille, joka valitsi voittajiksi Sakari Kilpiön, Laura Levistön ja Raigo Hoimin ryhmän. Ryhmä kehitti prototyypin, joka mahdollisti lomakkeen automatisoidun muuntamisen huomioiden tarvittavat SFS standartit. Voittanut ratkaisu erottautui edukseen erityisesti selkeän esityksen ja prototyypin helpon käytettävyyden ansiosta.

”Suunnittelimme tehtävää jo vähän etukäteen, mietimme mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisua. Halusimme ajatella isosti helpottaen ihan koko prosessia. Kehitimme prototyypin, joka vastaa lomakkeiden saavutettavuusvaatimuksiin ottaen huomioon esimerkiksi ruudunlukijaohjelmat”, ryhmän jäsenet Laura Levistö ja Sakari Kilpiö taustoittavat.

’’Jo ensimmäisestä päivästä lähtien tiesimme, että taistelu hackathonin voitosta tulee olemaan todella kova. Meillä oli vastassa vahvoja vastustajia. Kun meidät julistettiin voittajiksi, se oli shokki’’, lisää Raigo Hoim.



Koulu aikoo järjestää vastaavia tapahtumia myös tulevaisuudessa.

’’Opiskelijamme saivat tuotettua Istekille oikeaa liiketoiminnallista arvoa ratkaisemalla haasteen, jolloin manuaalista työtä ja täten kuluja voidaan ratkaisua hyödyntämällä vähentää. Oli upeaa nähdä opiskelijoilta näin luovia ratkaisuja, vaikka niiden kehitykseen oli aikaa vain päivä. Seuraava hackathon kumppaniyritystemme kanssa toteutetaan vuoden lopussa’’, summaa kood/Sisun kasvujohtaja Roosa Ritvanen.







kood/Sisu on vuonna 2023 Kuopioon perustettu koodikoulu, jossa opiskellaan intensiivisesti, tiiviissä yritysyhteistyössä, kansainvälisessä ympäristössä ja monipuolisissa tiimeissä. Kood/Sisu erottuu perinteisistä oppilaitoksista siinä, että opintoja tehdään verkkoalustalla, jossa opiskelijat ratkaisevat itsenäisesti ja yhdessä käytännönläheisiä projektitehtäviä. Opiskelu tapahtuu itseohjautuvasti, sillä koulussa ei ole oppitunteja, opettajia tai luokkahuoneita. Koodikoulun kieli on englanti. Opiskelu koodikoulussa on maksutonta. Opinnot voi suorittaa etänä, paikan päällä Kuopiossa tai hybridinä. Koodikoulun perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, OP Ryhmä, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa Koodi/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+).