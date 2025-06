Maailman ensimmäinen ruskolevää hyödyntävä biojalostamo rakentuu Kokkolaan – Origin by Ocean ja CABB Group yhdistävät voimansa

Suomalainen vihreän kemianteollisuuden startup Origin by Ocean sekä kemianteollisuuden yritys CABB Group ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä, jonka myötä yhtiöt rakentavat Kokkolaan ensimmäisen laatuaan olevan kaupallisen mittakaavan biojalostamon. Jalostamo käyttää Origin by Oceanin patentointua jalostusteknologiaa, ja sen on suunniteltu saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin toiminnan vuonna 2028.

Jalostamo prosessoi Karibian alueella esiintyvää ruskolevää korkean jalostusasteen biopohjaisiksi kemikaaleiksi kuten alginaatiksi ja fukoidaniksi. Myös prosessissa syntyvä biomassajäännös voidaan hyödyntää muun muassa maataloudessa. Origin by Ocean vastaa jalostamon rakentamisesta ja CABB operoi jalostamoa palvelusopimuksella (Manufacturing as a Service).

Tällä hetkellä lähes kaikissa kuluttajatuotteissa, kuten kosmetiikka-, puhdistus- ja saippuatuotteissa, on fossiilipohjaisia kemikaaleja. Samalla kasvava muovijätteen määrä, tiukentuva sääntely ja kuluttajien lisääntyvä tietoisuus asettavat brändeille painetta löytää turvallisia vaihtoehtoja perinteisille raaka-aineille.

Vastaus voi löytyä maailman meristä. Maatalouden ravinnepäästöjen ja merien nousevien lämpötilojen vauhdittamina haitallisiin mittasuhteisiin kasvaneet levälautat ovat rantautuneet rannikkoyhteisöihin Karibialla ja Länsi-Afrikassa. Levälautat tuottavat biomassaa jopa 40 miljoonaa tonnia vuodessa, ja niiden ajautuminen maihin on tehnyt rannoista käyttökelvottomia. Lisäksi levälautat häiritsevät paikallista taloutta – etenkin kalastusta ja turismia – kun meren ekosysteemien tasapaino järkkyy.

Jamaikan hallituksen mukaan ruskolevän siivoaminen Karibian rannoilta maksaa arviolta 120 miljoonaa dollaria vuosittain. Ongelma ei kuitenkaan rajaudu vain Karibialle, vaan levälautat vaikuttavat negatiivisesti rannikkoalueisiin ja -yhteisöihin ympäri maailmaa.

Origin by Ocean aikoo kääntää ympäristökatastrofin kemianalan teolliseksi ratkaisuksi.

"Fossiilipohjainen maailmamme on rikki. Jotta saamme aikaan suuren mittakaavan muutoksen, meidän täytyy keksiä ja rakentaa päivittäisessä elämässä käyttämiemme tuotteiden arvoketjut uudestaan. Samalla, kun kumppanuutemme CABBin kanssa alkaa ja valmistaudumme rakentamaan ensimmäisen laatuaan olevan biojalostamon, suunnittelemme jo lisää jalostamoja myös Karibialle, lähemmäs ruskoleväkukintoja. Teknologiamme etu on se, että voimme perustaa laitoksia minne tahansa. Olemme valmiita skaalaamaan ratkaisuamme ja etsimme aktiivisesti kumppaneita kiihdyttämään ruskolevästä saatujen uusien ainesosien laaja-alaista käyttöönottoa teollisuudessa”, sanoo Origin by Oceanin toimitusjohtaja ja perustaja Mari Granström.

Origin by Ocean etsii strategisia sijoittajia ja kumppaneita CABBin tuotantoalueelle Kokkola Industrial Parkiin (KIP) rakennettavalle biojalostamolle. Origin by Oceanin tunnistama markkina, joka voi hyötyä leväpohjaisista ainesosista, on arvoltaan 220 miljardia dollaria. CABB on ihanteellinen kumppani, joka tarjoaa Origin by Oceanille olemassa olevan teollisen infrastruktuurin ja alan johtavaa osaamista räätälöityjen ja monimutkaisten molekyylien skaalaamisessa ja tuotannossa.

“Olemme CABBilla innoissamme niin kumppanuudesta Origin by Oceanin kanssa kuin mahdollisuudesta edistää vastuullisuusagendaamme ja kasvustrategiaamme Life Sciencen puolella”, toteaa CABB Oy:n toimitusjohtaja Ari Venninen.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg iloitsee Kokkolan valikoitumisesta uudenlaisen yhteistyön sijoittumispaikaksi. Myös kaupunginjohtaja Stina Mattila toivottaa uuden toimijan tervetulleeksi Kokkola Industrial Parkin alueelle: “On hienoa, että Kokkolassa jo pitkään toiminut CABB ja innovatiivinen Origin by Ocean ovat löytäneet toisensa. Toivon, että uuden yhteistyön vaikutukset ympäristöön tulevat olemaan kansainvälisestikin merkittäviä.”

Origin by Ocean on solminut esikaupallisia sopimuksia kansainvälisten kuluttajatuoteyritysten kanssa ja tuonut markkinoille pilottituotteita, jotka hyödyntävät yhtiön valmistamia uusia raaka-aineita muun muassa muoti- ja lifestylebrändi Marimekon kanssa.

Tulevaisuudessa Origin by Ocean aikoo hyödyntää paikallisesti kasvatettua ruskolevää Suomen biojalostamon raaka-aineena. Levänkasvatuksen edistämiseksi Suomen rannikoilla ja Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi yhtiö on saanut avustuksen ympäristöministeriön Ahti-ohjelmasta.

Lisätietoja:



Kuvat medialle

Kuvat CABBin tiimin kanssa



Mari Granström, toimitusjohtaja ja perustaja

Origin by Ocean

mari.granstrom@originbyocean.com

Origin by Ocean on suomalainen bioteknologiayritys, joka muuttaa valtamerten haitallisen ylirehevöitymisen korkealaatuisiksi, biopohjaisiksi ainesosiksi esimerkiksi kosmetiikan, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden, ruoan ja tekstiilipainatuksen aloille.

Yritys on kehittänyt patentoidun biojalostusprosessin, joka uuttaa sargassolevästä ja muista haitallisista ruskolevälajikkeista arvokkaita yhdisteitä, kuten alginaattia ja fukoidania. Ainesosat tarjoavat kestävän vaihtoehdon fossiilipohjaisille kemikaaleille sekä vastaavat samalla sääntelyn ja kuluttajien vaatimuksiin pienen ympäristöjalanjäljen tuotteille.

Muuttamalla ympäristöongelman kannattavaksi liiketoiminnaksi Origin by Oceanin skaalautuva alusta tukee valtamerten uudistumista samalla, kun se mahdollistaa uusia rannikkoelinkeinoja alueille, joihin haitalliset levälautat vaikuttavat. Lisätietoja osoitteesta originbyocean.com.