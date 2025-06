Äänikirjailmiöksi nousseen bestseller-kirjailija Glendy Vanderahin kolmas romaani Hetket kuun valtamerissä ilmestyy 1.7.2025

Menetettyään 11-vuotiaana äitinsä ja tätinsä Riley Mays muutti Chicagosta sukulaisperheen luo syrjäiselle maatilalle Wisconsiniin. Kymmenen vuoden aikana Maysin erityislaatuinen perhe ja uuden kotiseudun villi luonto ovat auttaneet Rileytä raottamaan kuortaan, mutta suurimman lohdun nuori nainen on aina löytänyt kuusta, jonne hän mielessään pakenee kipeimpiä muistojaan.

Bestseller-kirjailija Vaughn Orr kokee olevansa hukassa niin urallaan kuin elämässään. Keskellä Wisconsinin syrjäseutuja tyhjentynyt bensatankki vie Vaughnin Maysien vieraaksi, ja hän huomaa viihtyvänsä sydämellisen perheen luona. Vaughn tunnistaa erityisesti syrjään vetäytyvässä Rileyssä sukulaissielun, jolla on samanlainen tarve pitää sydäntä särkevät salaisuutensa haudattuina.

Kun kummankin traumat uhkaavat paljastua, on Rileyn ja Vaughnin löydettävä rohkeutta kohdata menneet tapahtumat. Voivatko he päästää irti menneisyydestään ja antaa anteeksi?

Glendy Vanderah on työskennellyt uhanalaisten lintujen asiantuntijana Illinoisissa ennen kirjailijaksi ryhtymistään. Hänen teoksensa ovat koskettavia lukuromaaneja traumojen rikkomista ihmisistä, toivosta ja luontosuhteesta. Vanderahin esikoisromaani Missä metsä kohtaa tähdet on ollut Wall Street Journalin, Washington Postin ja Amazonin bestseller-listoilla ja se on käännetty 33 kielelle.

Glendy Vanderah: Hetket kuun valtamerissä

Alkuteos The Oceanography of the Moon

Formaatit: äänikirja, e-kirja, painettu kirja

Suomentanut Virpi Kuusela

Lukijat: Anniina Piiparinen ja Toni Kamula

Arvosteluvapaa: 1.7.2025

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja arvostelukappaleet: meeri.pekkola@sagaegmont.com