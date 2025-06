Helsingin tiedepalkinto Helsingin yliopiston professori Minna Huotilaiselle

Vuoden 2025 Helsingin kaupungin tiedepalkinnon saaja professori Minna Huotilainen (s. 1968) on tekniikan tohtori ja kognitiotieteen dosentti. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa kasvatustieteen professorina. Huotilainen tutkii muistia ja oppimista Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikössä.

Huippuyksikössä tutkitaan musiikkia monimuotoisena ihmiskokemuksena ja monipuolisena muutoksen välineenä läpi elämänkaaren sekä terveydessä että sairaudessa. Monitieteisenä tutkimuskeskuksena huippuyksikkö yhdistää musiikintutkimuksen, psykologian, kasvatustieteen, musiikkiterapian, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiivisen neurotieteen. Huotilaista kiinnostaa erityisesti musiikin käyttö oppimisen ja hyvinvoinnin kohentamisessa.

Huippututkimuksen lisäksi Huotilainen on aktiivisesti edistänyt tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä ja popularisoinut tiedettä laajemman yleisön käyttöön. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja tutkimusaloiltaan yhteistyökumppaneidensa kanssa, kuten Tunne Aivosi (2017), Aivot työssä (2018), Näin aivot oppivat (2019), Uuden ajan muistikirja (2020) ja Aivosi tarvitsevat tauon (2021).

Vuosittain jaettavalla tiedepalkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Helsingin tiedepalkinto on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina.

Helsingin tiedepalkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Helsinki jakoi tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä myös tutkimusapurahoja 11 tutkimushankkeelle. Apurahojen määrä on yhteensä 73 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina Helsingin kaupunki on arvottanut tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä kaupungille.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

Milad Malekzadeh: Enhancing Citizen Engagement in Urban Planning through Large Language Models.

Essi Strandén: Varhaiskasvatuksen opettajien ammattiin sitoutuminen työn induktiovaiheessa.

Yanxin Xi: Building Multimodal AI for Urban Imagery and Textual Data to Support Sustainable Development and Urbanization Analysis in Helsinki.

Ilona Kaitala: Ikääntyneiden asiakkaiden kokemuksia Helsingin kaupungin päihteidenkäytön huomioivista senioripalveluista.

Jenni Kuhta: Ammatillisen koulutuksen opettajien kehittäjätoimijuus: ennakointikyvykkyys, tietokäytännöt ja ammatilliset verkostot.

Paula-Kaisa Leppänen: Asuintonttien kasvillisuus ja sen ilmastovaikutukset - skaalaus yksittäisten kasvien tasolta tonteille ja kaupunginosiin.

Jiawei Zhao: From Proximity to Experience: Measuring Green Space Accessibility through Route Quality and Citizen Perception.

Anna-Riikka Rasa: Kielenoppimistilanteet työssäoppimisen ohjauskeskusteluissa sosiaali- ja terveysalalla.

Eurídice Hernández Gomes: Latin America in Helsinki: Unveiling cultural dialogues and identity navigation in the city social infrastructure.

Nanna Wackström: Fysisk aktivitet och motoriska färdigheter bland barn - Betydelsen av familjens rörelsebeteende, urban och rural omgivning och utomhusundervisning.

Boris Brander: Vernacular ritual magic and the magical class struggle of Tattarisuo coven.