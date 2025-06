Laaja-alainen päihdehaittojen torjumisen yhteistyö kattaa pian koko Pirkanmaan

Pakka eli paikallinen päihdetoimintamalli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaama ja koordinoima tapa ehkäistä päihdehaittoja paikallaisella yhteistyöllä. Toiminnan päämääränä on vähentää paitsi alkoholin myös tupakan ja rahapelien haittoja. Käytännössä esimerkiksi parannetaan yhdessä ikärajojen valvontaa, vähennetään päihteiden saatavuutta ja tuetaan alaikäisten raittiutta.

Yhteistyöryhmät ovat Pakka-toiminnan avain

Pakka-toimintaa koordinoi Pirkanmaalla Pirkanmaan hyvinvointialueen ehkäisevässä päihdetyössä suunnittelija Iina Nummi. Toiminnan ytimessä ovat työryhmät, joita on kahdenlaisia. Päihteiden kysynnän hillitsemiseen keskittyvien ryhmien jäsenet ovat pääasiassa kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen edustajia. Mukana on lisäksi jäseniä esimerkiksi ammattiopistosta, työterveydestä ja poliisista.

Päihteiden tarjontaan keskittyvän ryhmän muodostavat Pirkanmaalla vähittäiskaupan, ravitsemusalan, kauppakeskuksien, taksin, poliisin ja aluehallintoviraston edustajat - siis tahot, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka päihteitä on saatavilla. Toimintaan on vähittäiskaupan puolelta lähtenyt isoja nimiä sekä useita kauppakeskuksia. Myös ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksiä ja taksi ovat mukana yhteistyössä. Elinkeinoelämän edustajia toivotaan mukaan vielä nykyistä laajemminkin.

Nummi kertoo, että Tampereen ympärille ja eteläiselle alueelle on jo muodostettu seudulliset Pakka-kysyntäryhmät.

– Seudullisissa kysyntäyhteistyöryhmissä pystytään keskittymään paikallisiin ilmiöihin ja ongelmiin, Nummi kertoo.

– Olemme parhaillaan perustamassa ryhmiä myös läntiselle ja pohjoiselle Pirkanmaalle.

Yhteistyöryhmät kokoontuvat noin viisi kertaa vuodessa, ja asialistalla voi olla esimerkiksi yhteisiä kampanjoita tai teemapäiviä. Lisäksi analysoidaan yhdessä paikallista päihdetilannetta esimerkiksi erilaisten kyselyjen tulosten pohjalta ja pohditaan toimenpiteitä. Myös tietojenvaihto eri tahojen kesken on tärkeää.

– Uskoisin, että erityisesti pienet kunnat hyötyvät keskinäisestä ajatustenvaihdosta ja sparrauksesta, Iina Nummi mainitsee.

– Pakka-toiminta on tutkitusti vaikuttavaa, mutta käytännössä tulokset näkyvät hitaasti. Asenteisiin vaikuttamisen mittaaminen on haastavaa, mutta pitkäjänteisen työn tuloksia voidaan seurata esimerkiksi kouluterveyskyselyn tai päihdetilannekyselyn tuloksista sekä poliisin tilastoista.

Nuorten turvallisuustapahtuma toteutetaan yhdessä

Tampereen kaupungilla Pakka-toimintaa on ollut aiemmin, mutta toiminta oli vuosien saatossa hiipunut. Nyt ollaan taas aktiivisesti mukana.

– Pakka on toimivaksi todettu menetelmä ehkäisevässä päihdetyössä ja on hyvä, että näitä asioita on sekä miettimässä että toteuttamassa useampi ihminen, summaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Johanna Heine Tampereen kaupungilta.

– Yhteistyöryhmien lisäksi meillä on voi olla erikseen koottuja ryhmiä, jotka toteuttavat suunnitelmia käytännössä.

Heine ja Nummi kertovat, että käytännön työn tuloksena järjestetään nuorille suunnattu turvallisuustapahtuma 10.10.2025 Ratinan kauppakeskuksessa Tampereella. Tapahtuma toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

– Tapahtuman suunnittelun aikana on käyty jututtamassa nuoria ja kysymässä, millaisia toiveita heillä on kertoo Heine.

– Nuoret pääsevät toiminnallisissa pisteissä muun muassa harjoittelemaan ensiaputaitoja ja pohtimaan turvallista juhlimista. Tapahtuman vetonaulaksi on tulossa tunnettu esiintyjä ja mukana on myös kiinnostava puhuja, mutta niistä kerromme myöhemmin lisää. Toivottavasti saamme mukaan myös ohjelmaa ja esityksiä nuorilta itseltään.

Tapahtuman järjestäjäjoukko on laaja, mukana on paljon erilaisia järjestöjä, kuten Ehyt ry, Yad ry ja A-Kilta. Hyvinvointialueelta tapahtumaa ovat ideoineet etenkin ehkäisevän päihdetyön ja turvallisuuden asiantuntijat yhdessä. Tampereen kaupungilta mukana on ehkäisevän päihdetyön koordinaattori sekä nuorisopalvelut. Turvallisuustapahtumasta on tarkoitus luoda valmis tapahtumamalli, jonka mukaisesti samanlaisia tilaisuuksia voidaan toteuttaa muuallakin Pirkanmaalla.

Pakka-toimintamallin yhteistyökumppanit Pirkanmaalla

Tarjontatyöryhmä: Aluehallintovirasto, Sisä-Suomen poliisi, Alko, Kesko Oyj, Tampereen Aluetaksi Oy, Lidl, Noho Partners Oyj, Nelonen Media, Kauppakeskus Ratina, Kauppakeskus Duo Hervannasta, Kauppakeskus Elo, Koskikeskus

Kysyntätyöryhmät: kaikki Pirkanmaan kunnat, Tampereen A-Kilta, Ehyt ry, Yad ry, Punainen ristin Hämeen piiri, Kriisikeskus Osviitta, Sopimusvuori ry, Koulutus Elämään Säätiö, Tredu, YTHS, Pirte-työterveys, Sisä-Suomen poliisi ja ev.lut. seurakuntia eri paikkakunnilta