Johtajanimityksiä Taideyliopistossa: Ossi Naukkarinen valittiin tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi, Kaisa Rönköstä Sibelius-Akatemian dekaani

Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin tehtävään viisivuotiskaudeksi 1.9.2025–31.8.2030 nimitettiin Aalto-yliopiston estetiikan professori Ossi Naukkarinen.

Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori johtaa Taideyliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämistyötä sekä edistää niihin liittyvää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Vararehtori vastaa tutkimuksen tuloksista ja tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhdessä Taideyliopiston kolmen akatemian – Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun – varadekaanien ja Taideyliopiston tutkimusinstituutin johtajan kanssa.

Filosofian tohtori Ossi Naukkarisella on pitkä kokemus yliopiston johtotehtävistä. Hän on toiminut Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2018–2023 ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun varadekaanina vuosina 2012–2018. Naukkarinen on ollut keskeisessä roolissa Aalto-yliopiston tutkimustoiminnan kansainvälistämisessä, rahoituksen vahvistamisessa ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä.

”Olen iloinen, että saamme Ossi Naukkarisen Taideyliopiston tutkimuksen vararehtoriksi. Hänen kokemuksensa yliopiston johtamisesta, tutkimusrahoituksen vahvistamisesta, tohtorikoulutuksen ja tutkimuspalveluiden kehittämisestä ja taiteen tutkimuksesta luovat hyvän pohjan tehtävässä onnistumiselle,” sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Kaisa Rönkkö valittiin Sibelius-Akatemian dekaaniksi





Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaaniksi viisivuotiskaudelle 1.1.2026-31.12.2030 valittiin Taiteen edistämiskeskus Taiken johtaja Kaisa Rönkkö.

Dekaanin tehtävänä on johtaa Sibelius-Akatemiaa osana Taideyliopistoa. Kokonaisuuteen kuuluvat akatemian koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta sekä näihin kytkeytyvät kumppanuudet ja yhteiskuntasuhteet. Taideyliopiston kolmen akatemian dekaanit toimivat myös yliopiston johtoryhmän jäseninä.

Musiikin maisteri Kaisa Rönkkö on toiminut Taiteen edistämiskeskus Taiken johtajana vuodesta 2023 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli mm. Music Finland ry:n toiminnanjohtajana vuosina 2018–2022, Suomen kansallisooppera ja -baletin orkesteriosaston päällikkönä vuosina 2012–2018 sekä Puolustusvoimien pääesikunnassa erikoissuunnittelijana vuosina 2009–2013, jossa hän johti valtakunnallista sotilasmusiikkialaa. Hän on työskennellyt myös toimitusjohtajana, managerina, muusikkona, pedagogina ja luovien alojen yritystoiminnan kehittäjänä.

Rönköllä on poikkeuksellisen laaja kokemus sekä musiikkialasta että julkisrahoitteisen taidekentän ja freelance-toimijoiden työn haasteista ja niiden ratkaisuista. Hänellä on myös näyttöjä onnistumisista vaativissa johtamistehtävissä ja koko suomalaisen musiikkialan toimintaedellytysten kehittämisessä. Rönkkö on yksi Suomen taide- ja kulttuurikentän näkyvimpiä puolestapuhujia ja keskeisimpiä kulttuuripoliittisia vaikuttajia.

”Kaisa Rönkkö tuo rohkeaa ja laaja-alaista näkemystä Sibelius-Akatemian ja koko yliopiston johtamiseen yhteiskunnallisessa murroksessa, jossa taidealan on uusiuduttava ja vahvistettava merkitystään,” kertoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Taideyliopiston hallitus teki johtajavalinnat kokouksessaan 12.6.

