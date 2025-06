Suomalaisen saunan päivää vietetään jälleen kesäkuun toisena lauantaina — sauna on nyt kuumempi kuin koskaan

Tänä keväänä sauna on ollut kuuma puheenaihe, myös ulkomailla. Euroviisujen nosteessa saunasta tuli todellinen hitti Euroopassa, ja myös Suomen Saunaseura oli mukana euroviisuhuumassa. Vaikka Suomen Saunaseura on mukana trendeissä ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin saunatapahtumiin, sen päätehtävänä on kuitenkin vaalia suomalaista saunakulttuuria.