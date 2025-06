Yksityinen turvallisuusala tarvitsee ammatillista aikuiskoulutusta

Kannanotto: Ammatillinen koulutus ja erityisesti ammatillinen aikuiskoulutus on turvattava

Yksityistä turvallisuusalaa edustavat järjestöt haluavat ilmaista huolensa ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Koulutuksen rahoitukseen 2024 tehdyt leikkaukset heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä ja heikentävät koulutustarjonnan saatavuutta.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015) on edellytetty vastaavalle hoitajalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaiset pätevyysvaatimukset (turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto). Myös vartijaksi hyväksymiseksi on laissa edellytetty nimenomaisesti vartijan ammattitutkinnon tai sen osatutkinnon suorittamista. Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus (2 §) on muun muassa ”kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin” sekä ”edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista”.

Tehdyt leikkaukset kohdistuvat nimenomaan aikuiskoulutukseen, kuten työuraansa kehittäviin ja erikoistuviin vartioinnin ja turvasuojauksen ammattilaisiin, joilla on jo joku perus- tai ammattitutkinto suoritettuna. Tämä heikentää entisestään nykyistä tilannetta, jossa turvallisuusalan yrityksillä on vaikeuksia löytää tarvitsemiaan osaajia, joita ne kipeästi tarvitsevat elinkeinonsa harjoittamiseksi laissa säädetyllä tavalla. Eivätkä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tavoitteet täyty.

Yksityinen turvallisuusala on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Vertailun vuoksi: kun poliiseja on tällä hetkellä Suomessa n. 7 700, vartijoita on n. 17 000, järjestyksenvalvojia n. 36 000 ja turvasuojaajia n. 7 300. On välttämätöntä varmistaa, että koulutustarjonta pysyy monipuolisena ja kattavana, jotta saamme tarvitsemiamme tekijöitä hoitamaan yhteiskunnallisestikin merkittäviä tehtäviä ja pystymme täyttämään lakisääteiset vaatimuksemme. Myös hallituksen korkea-asteen koulutustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan riittävän laadukas ammatillinen koulutus ammatissa kokemusta hankkineiden jatkokoulutuksen mahdollistamiseksi.

Työelämän tarvitseman ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjonta tulee turvata myös jatkossa. Koulutusta pitää kehittää oppimisen tukea vahvistamalla, uudistamalla toiminnanohjausta sekä vahvistamalla oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.





Jakelu:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Anders Adlercreutz, opetusministeri, Anita Westerholm, erityisavustaja, Petri Lempinen, ylijohtaja, Mikaela Nylander, valtiosihteeri

Työministeriö: Matias Marttinen, työministeri

Sivistysvaliokunta: Tuula Haatainen, puheenjohtaja, Ari Koponen, varapuheenjohtaja

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto: Mika Lintilä, puheenjohtaja





Espoossa 12.6.2025

Turva-alan yrittäjät ry

Turvaurakoitsijat ry

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry