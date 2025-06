Pistohiekalle avautuu frisbeegolfrata

Koskenselkä 365 - kestävää matkailua ympärivuotisesti 10.6.2025 11:34:20 EEST | Tiedote

KOSKENSELÄN LOMAKYLÄÄN RAKENNETAAN UUTTA HOTELLITASOISTA MAJOITUSTA Koskenselän Lomakylän laajennushanke on käynnissä Puumalassa. Uusia majoitusyksiköitä valmistetaan merikonteista. Samalla alueen infrastruktuuria parannetaan. Lomakylän laajennustyöt on aloitettu toukokuussa 2025. Uudet hotellitasoiset majoituskontit pyritään saamaan käyttöön heti heinäkuun alusta alkaen. Lomavinkki Oy on uudistamassa perinteikästä, vuodesta 1980 toiminnassa ollutta lomakylää.