Kööpenhamina on pohjoismaisista pääkaupungeista vetovoimaisin – turvallisuus on kaupunkien tärkein vetovoimatekijä

Vertailussa Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääkaupunkien välillä Kööpenhamina osoittautui kirkkaasti kaikkein vetovoimaisimmaksi potentiaalisten asukkaiden keskuudessa. Kööpenhamina pärjäsi verrokkejaan paremmin lähes kaikissa vetovoiman osa-alueissa.

Potentiaalisten asukkaiden arviot

Pohjoismaisten kaupunkien Vetovoima&Pitovoima 2025-tutkimus: potentiaalisten asukkaiden arviot. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon vetovoimaa potentiaalisten asukkaiden keskuudessa kuudella eri osa-alueella. Potentiaalisten asukkaiden asteikolla 1–5 antamista arvioista on laskettu keskiarvot, joita tulkitaan seuraavasti: erinomainen tulos ≥ 4.00, hyvä tulos 3,50–3,99, kohtalainen tulos 3,00–3,49, heikko tulos <3.00. Taulukossa olevat luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Reputation and Trust Analytics Oy

”Kööpenhamina on mittauksen paras viidellä eri sektorilla, taloudellisessa elinvoimassa, liikenneyhteyksissä, asumisen hinnassa, ihmisten viihtyvyydessä ja ennen kaikkea turvallisen elinympäristön osuudessa. Suhteessa muihin ero turvallisuusmielikuvissa on merkittävä – muut kaupungit jäivät tässä vetovoiman osa-alueessa heikolle tasolle”, tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Tukholman vahvuuksina taas näyttäytyivät hyvät palvelut. Tukholma oli ainut hyvän arvion palveluistaan saanut pääkaupunki. Helsinki pärjäsi palvelumielikuvissa toiseksi parhaiten. Kaikkien tutkittujen pääkaupunkien vetovoimaa himmentää asumisen kalleus.

Tarkasteltaessa osa-alueiden vaikuttavuutta, tärkeimmäksi vetovoiman tekijäksi nousee kaikissa neljässä pääkaupungissa potentiaalisten asukkaiden keskuudessa mielikuva turvallisuudesta.

”Yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäksi viihtyisyyden ja turvallisuuden tunteen merkitys on kasvanut viime vuosina. Kyse ei ole vain Tukholmaa kohdanneesta ampumisten ja räjäytysten kierteestä, katuväkivaltaa esiintyy muuallakin ja heikot turvallisuusmielikuvat painavat myös Helsingin ja Oslon vetovoimaa. Turvallisuus osoittautuu laajasti myös tärkeimmäksi pitovoimatekijäksi nykyisten pääkaupunkilaisten keskuudessa”, Leinikka sanoo.

Kööpenhaminalaiset ja oslolaiset arvostavat kotikaupunkejaan – myös Helsinki ja Tukholma ovat mainettaan parempia

Samat tutkimuskysymykset esitettiin myös nykyisille pääkaupunkien asukkaille. Kööpenhamina erottuu parhaiten arvioituna kaupunkina myös omien asukkaiden keskuudessa, mutta oslolaiset arvostavat omaa kaupunkiaan lähes yhtä paljon. Kööpenhaminalaisiin nähden oslolaiset antavat paremmat arvosanat kaupunkinsa yhteisöllisyydestä ja palveluista.

”Mielenkiintoista tässä on se, että oslolaiset kokevat kaupunkinsa turvalliseksi, kun taas ulkopaikkakuntalaiset eivät. Samansuuntainen ero on näkyvissä kaikkien kaupunkien tuloksissa, mutta Oslon kohdalla ero näkemyksissä on suurin.”

Asukkaiden arviot

Pohjoismaisten kaupunkien Vetovoima&Pitovoima 2025-tutkimus: asukkaiden arviot. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pitovoimaa asukkaiden keskuudessa. Asukkaiden asteikolla 1–5 antamista arvioista on laskettu keskiarvot, joita tulkitaan seuraavasti: erinomainen tulos ≥ 4.00, hyvä tulos 3,50–3,99, kohtalainen tulos 3,00–3,49, heikko tulos <3.00. Taulukossa olevat luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Reputation and Trust Analytics Oy

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat Reputation and Trust Analytics Oy:n (aikaisemmin T-Media) tammi-maaliskuussa 2025 toteuttamaan kaupunkien Vetovoima&Pitovoima-tutkimukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin pohjoismaalaisten pääkaupunkien: Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon veto- ja pitovoimaa sekä potentiaalisten että kaupunkien omien asukkaiden joukossa. Kutakin pääkaupunkia arvioi noin 200 kaupunkien nykyistä ja potentiaalista asukasta.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat tutkittujen maiden 15–65-vuotiaat kansalaiset.

Vetovoima&Pitovoima-tutkimusmallissa kaupungin saama vetovoimapistemäärä muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona: taloudellinen elinvoima, yhteisö, turvallisuus, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.