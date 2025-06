Joukko sosiaali- ja terveydenalan toimijoita esittää konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi ja sopeutumiskyvyn parantamiseksi

Sosiaali- ja terveydenhuolto on keskeinen osa yhteiskuntaa – ei vain hyvinvoinnin turvaajana, vaan myös ilmastokestävyyden rakentajana. Juuri julkaistussa kannanotossa esitetään, miten ala voi tukea ilmastotavoitteita vähentämällä päästöjä, edistämällä resurssiviisautta ja vahvistamalla järjestelmän kestävyyttä.

Kannanotossa suositellaan muun muassa

sitovia päästövähennystavoitteita koko sektorille

vihreiden hankintakriteerien käyttöönottoa

lääkkeiden ja kertakäyttötuotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä sekä

ympäristövastuun sisällyttämistä koulutukseen, johtamiseen ja päätöksentekoon.

Lisäksi korostetaan tarvetta kehittää ja ottaa käyttöön vähähiilisiä ratkaisuja sekä varmistaa johdonmukainen ohjaus EU:sta kuntatasolle.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset – kuten helteistä aiheutuvat kuolemat, tartuntatautien leviäminen ja mielenterveyteen liittyvät haasteet – kuormittavat jo nyt hoitojärjestelmiä. Samalla ala itse aiheuttaa 4-6 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon osuus kansallisista päästöistä on arviolta noin 6,5 %. Ilman ripeitä toimia nämä luvut kasvavat – ja samalla kasvaa myös järjestelmien kuormitus.

Kannanotto on laadittu Climate Leadership Coalitionin (CLC) ilmasto ja terveys -teemaryhmän aloitteesta. Sen ovat koonneet asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Tampereen yliopistosta, ja sitä on tarkennettu laajalla asiantuntijakuulemisella. Tuloksena on joukko suosituksia, joilla voidaan ohjata sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti vähähiilisyyttä ja kestävyyttä.

Kannanotto kokonaisuudessaan: https://clc.fi/wp-content/uploads/2025/06/CLC-position-paper-Emissions-reduction-and-sustainability-within-social-and-health-care-sector.pdf