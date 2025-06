Päättämissopimukset yleistyneet huomattavasti – ”Lukemat ovat kaksinkertaiset vuoden takaiseen”

Alkuvuoden 2025 korkeat työttömyysluvut ja erityisesti korkeasti koulutettujen ennätyksellisen suuret työttömyysluvut näkyvät myös YTK Työelämän Lakikaveri-palveluun tulevissa yhteydenotoissa ja kysymyksissä. Työsuhteen päättämissopimukset nousevat esille huomattavasti aiempaa useammin.



Vuoden 2024 alkuvuonna (tammi-toukokuu) päättämissopimukset olivat aiheena vain alle 9 % kaikista Lakikaveri-palvelun yhteydenotoista. Tänä vuonna päättämisopimuksista on kysytty juristilta lähes joka viidennessä (17 %) yhteydenotossa. Määrällisesti päättämissopimuksia käsittelevät yhteydenotot ovat yli tuplautuneet vuoden takaisesta.



”Päättämissopimukset koskevat useimmiten toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. Korkeasti koulutettujen työttömyysluvut ovat olleet koko alkuvuoden ennätysmäisen korkealla, mikä näkyy varmasti myös päättämissopimusten yleistymisenä”, sanoo YTK Työelämän johtava juristi Taija Numminen.

Päättämissopimus vaikuttaa merkittävästi työttömyysturvaan

Päättämissopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja ja työntekijä tekevät yhteisen sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Näissä tilanteissa työntekijälle tarjotaan usein rahallista korvausta, josta joskus kutsutaan ”kultaiseksi kädenpuristukseksi”.



Taija Nummisen mukaan päättämissopimus on monelle täysin uusi tilanne, minkä vuoksi neuvoa kysytään työoikeusjuristilta YTK Työelämän Lakikaveri-palvelun kautta.



”Ihmiset haluavat ymmärtää, mistä on kyse ja varmistaa, että heille tarjottu sopimus on oikeudenmukainen, eikä siinä piile mitään sudenkuoppia.”



Nummisen mukaan päättämissopimuksen kanssa onkin syytä olla tarkkana, koska sillä on usein vaikutuksia työttömyysetuuksiin.



”Edessä voi olla ikäviä yllätyksiä, jos ei päättämissopimusta allekirjoittaessaan tiedosta, että sopimus aiheuttaa lähtökohtaisesti työttömyysturvaan 45 päivän karenssin ja että ylimääräinen korvaus jaksotetaan. Työntekijä saattaa myös menettää oikeuden muutosturvarahaan.”

Päättämissopimus on työnantajan ja työntekijän yhteinen sopimus, joten sen sisällöstä ja ehdoista kannattaa aina neuvotella.



”Kannattaa ottaa aikaa ja tutustua sisältöön huolella ennen allekirjoittamista. Ja tietysti on hyvä tiedostaa, että sopimusta ei ole pakko hyväksyä lainkaan”, Numminen muistuttaa.

Ainakin nämä asiat kannattaa huomioida, jos päättämissopimusta tarjotaan:

Päättämissopimus vaikuttaa työttömyysturvaan, kuten karenssiin, jaksotukseen ja muutosturvaan.





Työnantaja haluaa joskus sopia, että työsuhde päättyy välittömästi, jolloin työntekijä menettää irtisanomisajan palkan. Tällöin kannattaa varmistaa, että päättämissopimuksen korvaus on tarpeeksi suuri kattamaan tämän menetyksen.





Työntekijän täytyy varmistaa, kuuluuko sopimukseen salassapitovelvollisuus. Siitäkin huolimatta sopimuksen saa näyttää juristille ja työttömyyskassan asiantuntijoille.





Mikäli sopimuksessa on kohtia, joita ei ymmärrä, kannattaa aina kääntyä asiantuntijan tai juristin puoleen, eikä allekirjoittaa ymmärtämättä.



Tarkempia tietoja täältä päättämissopimuksen vaikutuksista täältä: https://www.ytkpalvelut.fi/tietoa-meilta/ajankohtaista/yha-yleistyviin-tyosuhteen-paattamissopimuksiin-apua-lakikaverilta/