JULKISTUS: Tässä ovat uudet Petolliset-kilpailijat: "Mä oon luultavasti ihan v*tun hyvä tässä"

Vanajanlinnan pyöreä pöytä on jälleen katettu kilpailijoille, jotka ovat valmiita valehtelemaan, murhaamaan ja ennen kaikkea hyppäämään mukaan elämänsä jännittävimpään peliin. Tällä kertaa heitä on paikalla entistä enemmän, sillä peräti 20 uskollista aloittaa pelin, joka kestää pidempään kuin koskaan ennen.

Petollisten päänmenoksi on juonittu aivan uudenlaiset lähtökohdat, jotka aiheuttavat ennennäkemätöntä epätietoisuutta ja tunnelman sähköistymistä petollisten kammiossa. Vaikka peli on joka kerta pelaajiensa näköinen, onnistuu sen intensiteetti ja kiemurat yllättämään heidät totaalisesti.

Petollisten neljännellä kaudella linnanherrana häärii tuttuun tapaan ilmiömäinen Christoffer Strandberg, joka saa kilpailijoiden hymyt hyytymään pelkällä läsnäolollaan.

Mukana pelaamassa ovat: aitajuoksija Annimari Korte, mediapersoona Joona Puhakka, urheilija Pernilla Böckerman, luovuuden asiamies Mato Valtonen, Indica-muusikko Jonsu Salomaa, Biisonimafiasta tuttu Kaitsu Rinkinen, supernanny Pia Penttala, tietokirjailija Saana Rossi, podcast-juontaja Sergey Hillman, ex-vapaaottelija Teemu Packalén, näyttelijä Essi Hellén, pituushyppylegenda Ringa Ropo, vatsastapuhuja Sari Aalto, artisti Tuure Boelius, mediapersoona Viki "Seksikäs Suklaa" Konssi, taiteilija Sofia Zida, yrittäjä Susanna Penttilä, tubettaja Tinke Anetjärvi, kansanedustaja Ville Skinnari ja mediapersoona Wallu Valpio.

VIDEO: Petollisten pirullinen peli alkaa jälleen – tältä uusi kausi näyttää!

Jokaisessa jaksossa kilpailijat suorittavat erilaisia tehtäviä Vanajanlinnan tunnelmallisissa maisemissa kerätäkseen hopeaharkkoja voittopottiin, johon vain harva lopulta pääsee käsiksi. Yhteishenkeä koettelee kuitenkin se, että osa kilpailijoista on petollisia, joiden tehtävänä on kokoontua kammioonsa murhaamaan uskollisia joka yö. Uskolliset yrittävät selvittää, keitä petolliset ovat, ja äänestää heidät ulos linnasta ennen kuin tulevat itse murhatuiksi. Mikäli yksikin petollisista selviää kilpailun loppuun asti, voittaa hän koko kilpailun ja koko yhdessä kerätyn hopeapotin.

Uusi Petolliset-kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. klo 21.





Tutustu alla uuden kauden kilpailijoihin:

Annimari Korte, 37, aitajuoksija

”Mua alkaa naurattaa, jos yritän valehdella.”

Huippu-urheiljana tunnettu Annimari on elämänsä aikana kilpaillut niin paljon, ettei usko kilpailuviettinsä heräävän Vanajanlinnassa. Hän tunnustaa, ettei juuri katso kotimaisia realityohjelmia tai TV:tä ylipäätään, mutta Petollisiin valmistautuessaan sarja imaisi hänet mukaansa ja sai innostumaan pelistä. Suurimpana haasteenaan Annimari pitää sitä, ettei elämässään ole koskaan esittänyt minkäänlaista roolia ja että valheelliset syytökset tulevat varmasti menemään ihon alle.

_____________________________________________________________________

Joona Puhakka, 27, mediapersoona

”Olen parhaimmillani, kun pitää tehdä suunnitelmia ja strategioita.”

Joona on valmis lähtemään Vanajanlinnaan antaakseen kaikkensa ja testaamaan päätään. Hän kokee olevansa hyvä kusettaja ja taitava valehtelija, vaikka onkin nykyään absoluuttisen rehellinen kaikessa. Joona tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa ja pitää pelin asetelmaa mielenkiintoisena, pelasi sitä kummalla puolella tahansa.

_____________________________________________________________________

Pernilla Böckerman, 25, urheilija

”Tämä tulee olemaan mulle hyvä koulu siinä, miten pidän asiat sisälläni, kun alkaa ärsyttää.”

Fitness-urheilijana, sisäsoutajana ja sometähtenä mainetta niittänyt Pernilla on tunnettu sitkeästä luonteestaan, joka menee tarvittaessa läpi harmaan kiven. Hän on samaan aikaan kiero kuin korkkiruuvi ja kiltti naapurintyttö, joten hän uskoo olevansa hyvä petollinen. Pernilla on varustautunut peliin pakkaamalla mukaan kaikki poolopaitansa, sillä hänen kaulansa alkaa punottaa aina kun hän valehtelee tai stressaantuu.

_____________________________________________________________________

Mato Valtonen, 70, luovuuden asiamies

”Olen mieluummin uskollinen, ettei tarvitse valvoa niin pitkään.”

Kauden seniorin viittaa kantava Mato on pitkän linjan muusikko ja ammattipuhuja, joka on ensimmäisestä kaudesta alkaen haikaillut mukaan peliin. Hän osaa liioitella tarinoissaan, mutta suoranainen valehtelu ei ole hänelle luonteenomaista, siksi uskollisen rooli tuntuu paremmalta. Mato on valmistautunut katsomalla aiemmat kaudet huolella ja suunnitellut, kuinka murhatuksi tulemisen hetkellä kokeilee omaa pulssiaan.

_____________________________________________________________________





Jonsu Salomaa, 41, muusikko

”Täytyy tehdä hyvä game plan!”

Indican laulajana tutuksi tullut muusikko Jonsu haaveilee peliin lähtiessään petollisen roolista, sillä ajattelee sen olevan mielenkiintoisempi. Hänellä on vahva intuitio, jonka varaan aikoo pelinsä rakentaa, mutta on epävarma siitä, kuinka hyvin oikeastaan osaa valehdella. Vahvuutena tällaisessa pelissä hän pitää sitä, että näyttää kiltiltä ja ihmiset luottavat häneen helposti.

_____________________________________________________________________

Kaitsu Rinkinen, 41, hupiukko

”Jos sulla on mielipiteitä, joudut heti tikun nokkaan!”

Biisonimafiasta tutuksi tullut Kaitsu haastaa itsensä lähtemällä mukaan elämänsä ensimmäiseen realitykilpailuun. Etukäteen hän ihmettelee erityisesti sitä, miten helposti peli tuntuu menevän ihmisillä tunteisiin ja suunnittelee lähtevänsä peliin passiivisella ”puoliameeba-taktiikalla”. Vanajanlinnassa hänet valtaa kuitenkin pian tarve hämmentää peliä ja ratkaista mysteerit toimimalla epäloogisesti.

_____________________________________________________________________

Pia Penttala, 54, Suomen supernanny

”Kimblessä on tosi vaikea huijata, mutta pystyn siihenkin.”

Pia on tullut TV-katsojille tutuksi Suomen supernannynna, jolla on uskomaton taito ratkoa lapsiperheiden ongelmia jämäkästi ja samalla lämpimästi. Hän on Petollisten suuri fani ja bosslady, jonka pokka pitää. Pia on erittäin kilpailuhenkinen, hänellä on hyvä stressinsietokyky, ensiluokkaiset ryhmänohjaustaidot ja erityistason psykoterapeutin koulutus – eli täydelliset ominaisuudet psykologiseen peliin. Pia tietää, ettei peliä pidä ottaa henkilökohtaisesti, mutta huomaa nopeasti, että se on helpommin sanottu kuin tehty.

_____________________________________________________________________

Saana Rossi, 40, tietokirjailija

”Kukaan ei oikeasti ole hyvä lukemaan ihmisiä.”

Työelämävaikuttaja sekä tietokirjailija, vuoden rekrytoijana palkittu Saana on tehnyt uransa HR-alalla, jossa vuorovaikutus on kaiken keskiössä. Hän on tottunut toimimaan paineistetuissa tilanteissa, joissa on välillä vaikeaa pitää pakka kasassa, joten hän luottaa rauhalliseen kylmäpäisyyteensä. Saana on lähdössä Petollisiin innoissaan ja aikoo nauttia pelistä, oli rooli kumpi tahansa.

_____________________________________________________________________

Sergey Hillman, 30, podcast-juontaja

“Mä yritän olla ekan jakson tosi kiltti.”

Sergey on kokenut realitykilpailija, joka on ruotinut podcastissaan edelliset kaudet läpi ja haaveillut Petollisiin osallistumisesta jo pitkään. Hän ei malta odottaa, mitä kaikkea aikoo pukea päälleen ja aikoo hoitaa sen osuuden kunnialla. Eniten Sergeytä jännittää se, että häneltä tulee suusta koko ajan sammakoita. Toisaalta hän myös ajattelee, että Petolliset on ainoa ohjelma, jossa saa sanoa suorat mielipiteensä toisista ihmisistä ja sitä hän odottaa innolla.

_____________________________________________________________________

Teemu Packalén, 38, UFC-vetaraani

”En halua, että mun peli perustuu pelkkään valehteluun.”

Teemun lempipeleihin kuuluvat Warewolf ja Secret Hitler, joten kokemusta vastaavista peleistä on kertynyt paljon. Hän on strateginen ajattelija, joka luottaa siihen että saa luotua muiden kilpailijoiden kanssa lujia suhteita, jotka kantavat pelin loppuun saakka. Teemu haluaa pelata peliä uskollisena, sillä siinä onnistuminen vaatii hänen mielestään erilaista työtä ja hän haluaakin haastaa itsensä pelaamaan ilman juonimista ja kieroilua.

_____________________________________________________________________

Essi Hellén, 37, näyttelijä

”Mä haluaisin niin paljon olla petollinen.”

Essi rakastaa strategista, ihmisten välistä peliä, eikä olisi voinut kuvitella lähtevänsä mihinkään muuhun ohjelmaan mukaan. Hän on omien sanojensa mukaan yliherkkä ja yliavoin adhd-tyyppi, joka virittyy nopeasti kierroksille. Petollisena pelaaminen olisi Essin mielestä erittäin kiinnostavaa ja stressaavaa, eikä usko joutuvansa muiden silmissä epäiltyjen listalle kovin helposti. Essi ei ole suonut ajatustakaan sille, miten aikoo peliä pelata, mikäli rooli onkin uskollinen.

_____________________________________________________________________

Ringa Ropo, 59, yrittäjä

”Tämä on mummulle mahdollisuus leikkiä!”

Pituushyppylegenda Ringa on ollut elämässään kovissa paikoissa, niin arvokisapaineiden alla kuin yksityiselämässäänkin. Hänellä on vahva itseluottamus, kilpailuvietti ja heittäytymiskyky, lisäksi hän kertoo olevansa arvaamaton jopa itselleen. Arvaamattomuudesta kielii myös se, ettei Ringa olisi ikinä ajatellut kiinnostuvansa tällaisesta pelistä, mutta heittäytyykin nyt täysin rinnoin mukaan ”ihan kreisiin” seikkailuun ja haluaisi haastaa itsensä petollisen roolissa.

_____________________________________________________________________

Sari Aalto, 38, vatsastapuhuja

”Rakastin lapsena leikkiä murhaajaa, se oli mun lempileikki.”

Pulppuava ja valovoimainen vatsastapuhuja ja Tiktokin supertähti Sari on kasvanut taikuriperheessä, joten häntä on yritetty vedättää erilaisilla silmänkääntötempuilla koko ikänsä. Hän uskookin olevansa tarkka huomaamaan kaikenlaisen vilunkipelin ja aistimaan ihmisten energiat. Sari on luonteeltaan heittäytyjä ja uskookin uppoutuvansa peliin syvälle ja nopeasti.

_____________________________________________________________________

Tuure Boelius, 24, artisti

”Varmaan kaikki sanoo näin, mutta mä oon luultavasti ihan v*tun hyvä tässä.”

Pop-taivaan tähti Tuure lähtee Petollisiin itsevarmana, sillä hän pitää itseään hyvänä ihmistuntijana ja -lukijana. Hän on valmistautunut peliin huolella ja on valmis laittamaan kaiken peliin roolissa kuin roolissa, mutta ajattelee pelin olevan hauskempaa Petollisena. Tuuren ote peliin on aktiivinen, mutta hän saa hyvin pian huomata, että aina kun ajattelee olevansa tilanteen päällä, on linnanherra valmiina heittämään uuden kierrepallon.

_____________________________________________________________________

Luyeye ”Viki” Konssi, 33, mediapersoona

”Onko kukaan koskaan räjähtänyt kesken pelin?”

Metalliyhtye Lähiöbotoxin nokkamiehenä tunnettu Seksikäs Suklaa eli Viki tunnetaan myös ehtymättömästä ja varsin sensuroimattomasta puhetulvasta, joka saa kanssakilpailijoiden päiden lisäksi myös hänen oman päänsä pyörälle. Pelin tiivis tunnelma ja nopeat juonenkäänteet pakottavat vitsinikkarin pitämään kielen keskellä suuta, mutta kanssakilpailijat eivät usko siihen, että Viki pystyisi esittämään pelissä mitään, mitä ei oikesti ole.

_____________________________________________________________________

Sofia Zida, 41, taiteilija

”Tykkään, kun elämässä tapahtuu asioita.”

Taiteilijana ja muusikkona tunnettu Sofia on herkkä ja räiskyvä taiteilijasielu, joka elää elämäänsä ja tätä peliä suurella tunteella. Hän ei välty kyyneleiltä, kun pelin paineet alkavat kasautua. Sofian suurin pelko on ahtaat paikat, joten eniten hän pelkää joutuvansa arkkuun. Haasteekseen hän mainitsee myös lukihäiriön ja toivoo, ettei se vaikuta kilpailussa pärjäämiseen, vaikka olisi välillä ”pihalla kuin seinäkello”.

_____________________________________________________________________

Susanna Penttilä, 53, yrittäjä

”Olen persoona, joka saattaa ärsyttää ihmisiä.”

Muotialan yrittäjänä ja OnlyFans-vaikuttajana tunnettu Susanna aikoo lähteä Vanajanlinnaan rikkomaan ennakkoluuloja. Hänellä on yksilökisaajan tausta ja realitykokemusta, joka on opettanut hänet juonimaan. Susanna on omasta mielestään herttainen ja kiva, mutta osaa myös manipuloida ihmisiä. Onhan hän luonut menestyvän OnlyFans -bisneksen, joka on miesten manipulointia.

_____________________________________________________________________

Tiina-Maija ”Tinke” Anetjärvi, 25, sisällöntuottaja

”Mä halusin tähän ohjelmaan niin paljon, että tein YouTube-kanavalleni oman version.”

Tubettaja Tinken seuraajille ei liene yllätys, että hän on innostunut pelistä ja tämän ryhmän sääntötietäjä. Hän on analysoinut peliä paljon ja tehnyt selvät suunnitelmat siitä, kuinka peliä tulisi pelata. Toisaalta hänen pelitaidoilleen on varmasti käyttöä myös uskollisten riveissä. Tinke aikoo perustaa pelinsä konkreettisiin vihjeisiin ja kertoo muistavansa hyvin pieniäkin yksityiskohtia, eikä aio syytellä muita ilman todisteita.

_____________________________________________________________________

Ville Skinnari, 51, kansanedustaja

”Se, joka sanoo olevansa joukkuepelaaja, on sitä kaikkein vähiten.”



SDP:n ex-ministeri, kansanedustaja ja entinen jääkiekkoilija Ville tekee hektistä työtä, eikä ole aiemmin tarttunut tarjottuihin realitykilpailuihin. Petollisten konseptia tutkittuaan hän kuitenkin totesi, että peilissä on ideaa ja päätti rohkeasti lähteä mukaan, koska “tässä on jotain uutta ja erilaista”. Ville ajattelee, että tässä maailmantilanteessa viihde on ihmisille tarpeellinen pakopaikka todellisuudesta ja samalla mahdollisuus heittäytyä peliin tosissaan.

_____________________________________________________________________

Wallu Valpio, 51 toimitusjohtaja

”Rakastan joka hetkeä, jota pääsen tässä tekemään.”

30-vuoden TV-kokemuksella varustettu Wallu on valmis hyppäämään jälleen uuteen realityseikkailuun ja herkulliseen Agatha Christie -tyyppiseen meininkiin. Hän uskoo näyttävänsä muiden kilpailijoiden silmissä käärmeeltä paratiisissa, oli hänen roolinsa mikä tahansa ja pitää sitä negatiivisena etulyöntiasemana. Wallu on kuitenkin lähdössä voittamaan, eikä tekemään uusia ystäviä.

_____________________________________________________________________