Hyvinvointialuejohtaja: Oma Häme ei hae tässä vaiheessa lisärahoitusta valtiolta

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen esittää maanantaille kokoontuvalle aluehallitukselle, ettei Oma Häme tässä vaiheessa hae lisärahoitusta valtiolta. Päätösesitys perustuu hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen myönteiseen kehitykseen ja vastuulliseen taloudenpitoon. Aluehallitus käsittelee lisärahoituksen hakemista vuoden 2026 talousarvioraamin ja suunnittelukehyksen yhteydessä. Uudelle aluevaltuustolle on esitelty Oma Hämeen taloustilannetta valtuustoseminaarissa torstaina 12. kesäkuuta.

Aluevaltuusto on aiemmin päättänyt, että lisärahoituksen hakemista valmistellaan keväällä 2025, jos Oma Hämeen taloustilanne sitä edellyttää. Aluevaltuuston päätöksen mukaan lisärahoitusta haetaan, jos toimintaympäristön muutokset tuovat lisää menoja, joita ei talousarviossa ole voitu ennakoida tai jos rahoituspohjassa on nähtävissä muutoksia negatiiviseen suuntaan.



Tällä hetkellä tällaisia muutoksia ei ole tunnistettavissa, eikä vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeessa ole nähty perusteltua tarvetta hakea lisärahoitusta. Tilintarkastajalla ei ole myöskään ollut huomautettavaa Oma Hämeen tilinpäätöksestä tilikaudelta 2024.

Talousluvut tammi-maaliskuulta osoittavat, että Oma Hämeen taloustilanne kehittyy edelleen suunnitellusti ja positiiviseen suuntaan. Toimintakate on supistunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen, mikä on hyvinvointialuekentässä poikkeuksellisen hyvä kehitys. Talouden tasapainottamisohjelmat ovat kääntäneet talouden suunnan loppuvuonna 2024, ja alkuvuoden toteuma vahvistaa suotuisan kehityksen jatkumisen.

– Suunnitelmamme näyttää nyt toimivan. Saattaa olla, että joudumme vielä palaamaan tähän asiaan, mutta katsotaan, millaiseksi tilinpäätös muodostuu. Nyt näyttää hyvältä, sanoo hyvinvointialuejohtaja.

– On tärkeää ymmärtää, ettei lisärahoitusta myönnetä alijäämien kattamiseen. Sitä myönnetään tilanteessa, jossa lakisääteiset palvelut laajasti vaarantuvat. Meillä lähes kaikki palvelut ovat saatavuuden ja asiakastyytyväisyyden näkökulmasta parantuneet, vaikka rahaa on kulunut hieman vähemmän, toteaa Naukkarinen.

Alijäämät hallinnassa – merkittävä ylijäämä tälle vuodelle

Hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätökseen kertyi konsernitasolla alijäämää 48,1 miljoonaa euroa. Yhteensä vuosien 2023 ja 2024 alijäämää on konsernitaseessa 106,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarvio on 28,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvio näyttää tämän hetken taloustietoihin perustuen toteutuvan vuodelta 2025 arvioitua parempana. Arvioon liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta.

Lain mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteena on toteuttaa vuosien 2025 ja 2026 tilinpäätökset merkittävästi ylijäämäisinä. Vuosien 2026–2028 suunnittelukehys on rakennettu niin, että vuoden 2026 lopussa talous on tasapainossa ja suunnittelukauden alijäämä käännetään ylijäämäiseksi. Vaikka valtion rahoituslain muutokset tuovat vielä epävarmuutta, on Oma Hämeen talouskehys kestävällä pohjalla.

Tilannetta arvioidaan uudelleen talousarvion yhteydessä, jolloin lisärahoituspäätös tulisi helmikuussa 2026. Talousarvioraamia ja suunnittelukehystä voidaan tarvittaessa tarkentaa muuttuvan rahoituspohjan mukaisesti. Aluehallitukselle esitetään nyt hyväksyttäväksi talousarvioraamia ja suunnittelukehystä, jotka mahdollistavat alijäämien kattamisen vaaditussa ajassa.