Aborttien rajoittaminen ei puolusta elämää vaan murentaa ihmisoikeuksia

Georgiassa aivokuollutta naista pidetään koneellisesti hengissä, koska osavaltion laki kieltää abortin 6. raskausviikon jälkeen. Nainen oli 9. viikolla raskaana tapahtuma-aikaan. Sikiö ei luultavasti selviä hengissä.

Puolassa 14-vuotiaalle tytölle valehdeltiin, että raskauden 10. viikolla on liian myöhäistä tehdä keskeytystä ja hän joutui matkustamaan äitinsä avustuksella Saksaan.

Irlannissa 17-vuotiaalle tytölle kerrottiin, että sikiö ei selviä kohdun ulkopuolella, mutta silti häntä yritettiin estää lähtemästä Iso-Britannian puolelle tekemään aborttia.

Nämä ovat kaikki todellisia esimerkkejä länsimaista viime vuosilta. Euroopassa yli 20 miljoonalla naisella ei ole mahdollisuutta aborttiin, koska se on joko kielletty tai siihen pääsyä on rajoitettu. Myös Suomessa vaatimukset aborttioikeuden kaventamisesta ovat viime vuosina voimistuneet.

”Aborttien kieltäminen tai niiden saatavuuden rajoittaminen ei vähennä mitään muuta kuin turvallisesti tehtyjä abortteja, ja turvattomat abortit ovat maailmalla suurin äitikuolleisuuden syy. Tätäkö me haluamme Suomeen?” kysyy Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Silvia Modig.

YK:n ihmisoikeussopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan abortti on osa ihmisoikeuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös linjannut, ettei abortin suorittamisesta kieltäytyminen ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaama ihmisoikeus.

Abortin vastustamisessa ei ole kyse myöskään syntymättömän lapsen oikeudesta elämään. Kautta aikojen naisten ja sikiöiden ”suojelemisella” on oikeutettu naisten vartaloiden ja seksuaalisuuden kontrollointi. Abortin vastustaminen sikiön väitettyihin oikeuksiin vetoamalla kytkeytyy laajempaan liikehdintään, joka vastustaa naisten ja sateenkaarivähemmistöjen oikeuksia. Anti-gender-liikehdintä on Yhdysvaltojen, Venäjän ja Euroopan äärikonservatiivisten järjestöjen vahvasti taloudellisesti tukemaa. Sen rahoitus on viimeisen kymmenen vuoden aikana nelinkertaistunut. Liikkeen perimmäinen tarkoitus on horjuttaa oikeusvaltioperiaatetta ja toimivaa demokratiaa ja saada lainsäädäntö vastaamaan vanhoillista maailmankatsomusta.

”Me emme saa hämääntyä taktisesti käytetystä ihmisoikeusretoriikasta, jota näitä oikeuksia vastustavat tahot käyttävät. Paras tapa suojella sekä naisten että lasten oikeuksia on taata kattavat seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ja yhdenvertainen seksuaalikasvatus. Ei anneta piiruakaan periksi”, linjaa toiminnanjohtaja Katri Leino-Nzau.

Silvia Modig

Puheenjohtaja

Katri-Leino-Nzau

Toiminnanjohtaja

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Taustoja:

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimus CEDAW edellyttää sopimusvaltioita varmistamaan ”yhtäläiset oikeudet vapaasti ja vastuuntuntoisesti päättää lastensa lukumäärästä ja syntymisajoista sekä mahdollisuus tämän oikeuden harjoittamisen edellyttämään tietoon, opetukseen ja välineisiin”. YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valvontaelin on yleiskommentissaan no. 22 selventänyt yleissopimuksen artiklan 12 (oikeus nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä) edellyttävän sopimusvaltioita varmistamaan kaikille pääsyn turvalliseen ja tehokkaaseen ehkäisyyn ja seksuaalikasvatukseen, liberalisoimaan rajoittavat aborttilait, takaamaan naisille ja tytöille pääsyn turvalliseen aborttiin ja kunnioittamaan naisten oikeutta tehdä itsenäisiä päätöksiä seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Molemmat sopimukset sitovat oikeudellisesti Suomea.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kieltäytyi ottamasta tutkittavakseen tapausta, jossa kaksi kätilöä yritti vedota Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaan ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaudesta. EIT totesi, että artikla ei ole ristiriidassa sen kanssa, että kätilö hoitaa kaikki ammattinsa työtehtävät, raskaudenkeskeytys mukaan lukien. EIT:n päätös merkitsee käytännössä sitä, ettei abortin suorittamisesta kieltäytyminen ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaama ihmisoikeus.

Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeus, eikä tuon oikeuden tule riippua mielipiteistä. YK:n ihmisoikeuskomitea, joka valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen noudattamista, on vahvistanut oikeuden. Sen ei tarvitse olla rajoittamaton, mutta aborttia ei saa rajoittaa tavalla, joka vaarantaa raskaana olevan terveyden tai aiheuttaa fyysistä tai henkistä kärsimystä, syrjii, tai puuttuu yksityisyyteen.