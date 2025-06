Terrafamen kaivokselle lupa sulkea kaksi isoa sivukivialuetta

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan kyse on merkittävän isoista sivukivialueiden sulkemisista, sillä sivukivialueiden KL1 sekä KL2 yhteenlaskettu pinta-ala on noin 540 hehtaaria. Sivukivialueelle KL2 on läjitetty Kuusilammen avolouhoksesta peräisin olevaa sivukiveä yhteensä noin 129 miljoonaa tonnia vuosina 2017–2025. Alue on tullut täyteen ja sen sulkeminen tiiviillä peittokerroksella on alkanut viime vuonna. Samalla sivukiven läjitys siirtyi uudelle sivukivialueelle KL1. Sivukivialuetta KL1 suljetaan vaiheittain kaivoksen toiminnan aikana.

Aluehallintovirasto hyväksyi pääosin Terrafame Oy:n esitykset sivukivialueiden peittorakenteeksi, mutta määräsi tiiviskerroksen päälle tulevan pintamaakerroksen rakennettavaksi esitettyä paksumpana. Pintamaakerroksen tulee olla metrin paksuinen ja lisäksi se pitää kasvittaa. Sivukivialueet peitetään suojageotekstiilistä, LLDPE-kalvosta ja salaojamatosta koostuvalla tiiviskerroksella, jonka päälle maakerros tulee.

Sivukivialueiden peittäminen tiiviillä peittokerroksella vähentää merkittävästi käsittelyä edellyttävien suotovesien muodostumista. Käsittelyä vaativat suotovedet johdetaan sivukivialueiden sulkemisen jälkeen kaivosalueella liuoskiertoon tai vesienkäsittelyyn. Puhtaat, likaantumattomiksi tarkkailussa osoitettavat pintavedet sivukivialueiden peittokerrosten päältä voidaan johtaa laskeutusaltaiden kautta alueiden ojiin ja puroihin.

Peittorakenteelta vaaditaan erittäin pitkäaikaista kestoa. Aluehallintovirasto kiinnitti päätöksessään huomiota rakenteen kestävyyteen ja huolelliseen rakentamiseen sekä sen laadunvalvontaan. Aluehallintovirasto antoi määräyksiä esimerkiksi kalvon eheyden varmistamisesta ja tarkkailusta sekä koko rakenteen toimivuuden tarkkailusta.

Päätös nro 86/2025 (PSAVI/1802/2024) Kuusilammen sivukivialueen KL2 sulkeminen ja peittorakenteen toteuttaminen, Sotkamo

Päätös nro 87/2025 (PSAVI/9228/2024) Kuusilammen avolouhoksen länsipuolella sijaitsevan sivukivialueen KL1 sulkeminen ja peittorakenteen toteuttaminen, Sotkamo

