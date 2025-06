Itä-Uudenmaan sopimuspalokunnat allekirjoittivat uudet yhteistyösopimukset pelastuslaitoksen kanssa

Sopimusten allekirjoittajina olivat Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta pelastusjohtaja Peter Johansson ja pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi. Uudet sopimukset vastaavat nykyistä toimintaympäristöä ja pelastuslaitoksen tarpeita edellisiä paremmin.

–Sopimukset päivitettiin vastaamaan aiempaa paremmin pelastuslaitoksen nykyisiä tarpeita. Aiemmat yhteistyösopimukset oli laadittu ennen hyvinvointialueuudistusta, Porvoon kaupungin johdolla. Vuoden 2023 alusta vastuu Itä-Uudenmaan pelastustoimen palveluista siirtyi hyvinvointialueelle, mikä teki sopimusten päivittämisestä tarpeellista, kertoo pelastusjohtaja Peter Johansson.

Itä-Uudenmaan alueella on 23 sopimuspalokuntaa, joilla on keskeinen rooli pelastustoiminnan kokonaisuudessa. Palokunnat osallistuvat pelastustoimintaan erillisen vastesuunnittelun perusteella. Jokaisella sopimuspalokunnalla on pelastuslaitoksen kanssa oma sopimus, missä sovitaan palokunnan tuottamista palveluista ja maksettavista korvauksista.

Pelastustoiminnan palvelut tuotetaan yhteistyössä vakituisen henkilöstön, sivutoimisten palokuntien ja sopimuspalokuntien välillä. Sopimuksessa sovittaviin sopimuspalokuntien tehtäviin kuuluvat valmiuden ja hälytysosaston tavoitevahvuuden ylläpito, kaluston huolto, palokunnan erityisosaamisen vahvistaminen sekä osallistuminen turvallisuusviestintään.