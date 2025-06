Pilviyhtiö Cloud2 sai ISO 27001 -tieturvasertifikaatin - “Auditoija oli hyvin vaativa”

Cloud2 on nopeasti kasvava uuden ajan pilvipalvelutalo, joka haastaa perinteiset toimijat kovimman luokan multi-cloud-osaamisella, nykyaikaisilla työkaluilla ja ylivertaisella asiakaskokemuksella. Yhtiöllä on konttorit Suomessa ja Tanskassa, ja sen palveluksessa on noin 150 it-alan ammattilaista.

Cloud2